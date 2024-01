Christina Applegate pojawiła się na scenie podczas Emmy 2023. Nie kryła łez

Za nami 75. gala rozdania nagród Emmy, która odbyła się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Wydarzenie obfitowało w wiele zaskakujących momentów, a jednym z nich była obecność Christiny Applegate. Aktorka, która walczy ze stwardnieniem rozsianym, w pewnym momencie została wprowadzona na scenę.

Christina Applegate na Emmy 2023

Christina Applegate od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Najpierw w 2008 roku zdiagnozowano u niej łagodny nowotwór piersi. Wówczas poddała się leczeniu i założyła własną fundację „Right Action for Women”. Wiadomo, że na nowotwór chorowała również jej matka i okazało się, że aktorka nosi gen BRCA1, zwiększający szansę choroby nowotworowej u kobiet. Z tego powodu w 2017 roku poddała się operacji usunięcia jajników. Z kolei w 2021 roku dowiedziała się, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Po ogłoszeniu swojej diagnozy, wycofała się z publicznego życia, robiąc jednak wyjątki, by promować serial „Już nie żyjesz”, w którym zagrała.

W zeszłym roku została nominowana właśnie za tę rolę do nagrody Emmy w kategorii „najlepsza główna rola kobieca w serialu komediowym”. W pewnym momencie gali, która odbyła się 15 stycznia tego roku, nie pojawiła się na scenie jednak, by odebrać statuetkę, ale by ją wręczyć dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym.

Kiedy była wprowadzana na scenę, publiczność i widzowie usłyszeli motyw przewodni z serialu „Świat według Bundych” (zagrała w nim córkę Ala Bundy'ego, Kelly), a publiczność nagrodziła aktorkę owacjami na stojąco. Wspomagająca się laską aktorka długo słyszała oklaski, co spowodowało, że uroniła łzę.

– O mój Boże, dziękuję. Wstając z miejsc, zawstydzacie mnie w związku z moją niepełnosprawnością – zażartowała.

Po tym, jak wypowiedziała słowa: "Wielu z was zna mnie jako Kelly Bundy ze »Świata według Bundych«", ponownie pojawiły się owacje. – Nie trzeba klaskać za każdym razem, gdy coś zrobię – stwierdziła wówczas z przymrużeniem oka, czym rozbawiła zebranych.

