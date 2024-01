Co z ekstradycją Stuu z Wielkiej Brytanii? Są nowe informacje

Kilka miesięcy temu to była najgłośniejsza sprawa w polskim Internecie. Pandora Gate dotyczyła wykorzystywania seksualnego nieletnich przez najpopularniejszych w Polsce youtuberów. Przez wzgląd na opublikowane filmiki i ujawnione dowody ustalono, że głównym podejrzanym w sprawie jest Stuart B. czyli Stuu. Prokuratura oskarżyła go o seksualne wykorzystywane nastolatki poniżej 15. roku życia oraz rozpijanie małoletnich, za co grozi do 15 lat więzienia. Dlaczego 32-latek nie znalazł się jeszcze w Polsce?

Ekstradycja Stuu do Polski

W październiku ubiegłego roku rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prok. Szymon Banna mówił, że materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych wskakuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Stuarta B. zarzucanych mu czynów. Wówczas Prokuratura Okręgowa w Warszawie uzyskała nakaz jego aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zastępujący w kontaktach z Wielką Brytanią wniosek o ekstradycję.

– Nakaz aresztowania z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został już przekazany władzom brytyjskim. Obecnie oczekujemy na decyzję brytyjskiego sądu, która rozpatrzy nasz wniosek o wydanie podejrzanego do Polski – tłumaczył w październiku 2023 roku Szymon Banna.

Mimo upływu czasu, Stuu nie został przetransportowany do Polski. Choć początkowo mówiono, że sąd powinien zdecydować o ekstradycji youtubera mniej więcej w połowie listopada 2023 roku, tak się nie stało.

— Procedura ekstradycyjna jeszcze trwa — powiedział teraz prok. Szymon Banna w rozmowie z „Faktem”.

Z jakiego powodu sprawa się przedłuża? Otóż – według prawa – Stuart B. mógł odwołać się do sądu wyższej instancji. Jak tłumaczy „Fakt”: „Procedury ekstradycyjne są skomplikowane. Proces ekstradycji trwa średnio ok. 300 dni. Na ekstradycję słynnego Froga z Wielkiej Brytanii trzeba było czekać ponad pół roku”.

Czytaj też:

Pandora Gate. Są kolejni pokrzywdzeni w sprawie. „Rozszerzy się krąg osób podejrzanych”Czytaj też:

Brytyjski sąd zdecydował ws. przyszłości Stuu. To pokłosie Pandora Gate