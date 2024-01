Michał Żebrowski sparodiował prezydenta i wywołał zamieszanie. Jego nagranie jest hitem

W ubiegłym tygodniu wszystkie media donosiły o aresztowaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których policja wyprowadziła z Pałacu Prezydenckiego. „Gazeta Wyborcza” ujawniła: „Mieli spędzić dwie noce w Pałacu Prezydenckim i wyjść stamtąd prosto na organizowany przez PiS w czwartek, 11 stycznia Marsz Wolnych Polaków. W apartamencie Andrzeja Dudy mieli przygotowane sypialnie i bezpośrednią linię z kuchnią”.

Finalnie skazani na dwa lata więzienia byli posłowie zostali wyprowadzeni przez 14. policjantów pod przewodnictwem dwóch zastępców komendanta Służby Ochrony Państwa – pułkowników Krzysztofa Króla i Bartłomieja Hebdę. Co ważne, drugi z nich był przez środowisko Dudy traktowany jako zaufany człowiek, gdyż wcześniej kierował ochroną prezydenta. Cała sytuacja wywołuje skrajne emocje. Teraz Michał Żebrowski w mediach społecznościowych publicznie ukazał, co o tym myśli, parodiując prezydenta.

Michał Żebrowski żartuje ze słów Andrzeja Dudy

W niedzielę 14 stycznia Andrzej Duda pojawił się na obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Podczas wydarzenia złożył wieniec na jego grobie w Wierzchosławicach, a także wygłosił przemówienie w Hali Sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (woj. małopolskie).

— Nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o ruch ludowy w Polsce, jeżeli chodzi o dzieje polskiej wsi, nigdy w naszej historii polska wieś nie miała większego przywódcy niż Wincenty Witos. Wincenty Witos absolutnie był jednym z największych budowniczych etosu Rzeczypospolitej Polskiej, Polski, polskiego patriotyzmu na polskiej wsi, wśród polskich chłopów, w okresie, w którym Polska odzyskiwała swoją niepodległość — mówił Andrzej Duda w swoim przemówieniu.

W trakcie wystąpienia skrytykował nie tylko Donalda Tuska, ale także całe Polskie Stronnictwo Ludowe. — Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia — powiedział prezydent, równocześnie unosząc palec w geście przypominającym ostrzeżenie.

Do jego słów pośrednio odniósł się Michał Żebrowski, który sparodiował wystąpienie i opublikował zabawne wideo na swoim Instastory. — Szanowni państwo, chciałbym podzielić się z państwem pewną refleksją, pewną sugestią. Czynię to z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli po każdej frazie, po każdym zdaniu będę stawiał kropkę, raz prezentował swój prawy profil, raz prezentował swój lewy profil, jeżeli będę mówił wyżej, jeżeli będę mówił ciszej i zawsze będę robił pauzy — zaczął Żebrowski na nagraniu, naśladując sposób mówienia Andrzeja Dudy. Później aktor odniósł się z kolei do kwestii prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

— Chciałem powiedzieć, że dzisiaj, dzisiaj dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik, od dzisiaj on się nazywa więzieniem hydraulicznym, tak jak każdy polityk, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jest więźniem politycznym. To tyle — stwierdził Żebrowski.

Za sprawą internautów, nagranie zostało rozpowszechnione w różnych mediach społecznościowych. Na samym Twitterze wideo zostało już obejrzane ponad 670 tys. razy. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy rozbawionych fanów, którzy chwalą Michała Żebrowskiego, jednak nie wszystkim nagranie przypadło do gustu. Krytyczną opinię na jego temat — oraz samego aktora — wyraził m.in. poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski. „Jak nie Marcin Gortat, to Żebrowski. Szorują po dnie bez honoru i bez klasy ustawiając się już w kolejce do Spółek Skarbu Państwa. Kto następny?” — napisał na Twitterze/X, insynuując, że aktor krytykuje Andrzeja Dudę dla potencjalnych korzyści finansowych.

