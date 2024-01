Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu. KRRiT zajmie się żartami w Radiu ZET

W czwartek 11 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawiającego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy Prawa i Sprawiedliwości 20 grudnia 2023 roku usłyszeli prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. We wtorek 9 stycznia zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Kamiński ma przebywać w więzieniu w Radomiu, Wąsik w zakładzie w Przytułach Starych obok Ostrołęki.

Starybrat, Baleja i Gajda żartują z Kamińskiego i Wąsika w więzieniu

Dzień później w porannej audycji „Dzień dobry bardzo” w Radiu ZET, całą sprawę komentowali Marek Starybrat, Kamil Baleja i Bartosz Gajda. Format prowadzony przez tę trójkę ma to do siebie, że często jest utrzymany w lekkiej, żartobliwej atmosferze. Nie inaczej było i tym razem.

Marek Starybrat puścił urywki utworów takich jak „Nie domykajmy drzwi” Skaldów, „Jaki tu spokój” Staurosa oraz „Siedzę i myślę”, mówiąc, że „wie, co panowie sobie nucą od wczoraj”. Prowadzący śmiali się ze swoich wyborów na „liście przebojów Kamińskiego i Wąsika”, a na koniec Bartosz Gajda dodał, że jeżeli ktoś chce pomóc politykom, można wysłać im grę Monopoly, bo jest w niej karta „wychodzisz z więzienia”.

Skargi do KRRiT na audycję o Wąsiku i Kamińskim w Radiu ZET

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała, że do piątku 12 stycznia otrzymała cztery skargi na żarty z Kamińskiego i Wąsika. Jak przekazała rzeczniczka KRRiT mężczyznom zarzuca się przede wszystkim „poniżanie posłów, przekroczenie granic satyry, emitowanie treści sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”. W związku ze skargami, Krajowa Rada podjęła postępowanie wyjaśniające. Może się to skończyć umorzeniem sprawy, skierowaniem do wydawcy wezwania do przestrzegania Ustawy o radiofonii i telewizji lub nałożyć na niego grzywnę pieniężną.

