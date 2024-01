Izabela Janachowska odchodzi z „Tańca z gwiazdami”. Wyjaśniła, co się stało

Dla Izabeli Janachowskiej przygoda z „Tańcem z gwiazdami” rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy partnerowała Rafałowi Brzozowskiemu w pierwszej edycji programu na Polsacie. Niedługo później musiała jednak zakończyć karierę taneczną ze względu na kontuzję kolana. Do formatu wróciła jednak w 2021 roku, jako kolejna współprowadząca. Była gospodynią show Polsatu wraz z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.

Izabela Janachowska odchodzi z „Tańca z gwiazdami”

W niedzielę 14 stycznia prezenterka telewizyjna i ekspertka ślubna w wydanym za pośrednictwem instagramowego profilu „Tańca z gwiazdami” oświadczeniu dała do zrozumienia, że potrzebuje zwolnić tempo i mieć więcej czasu na swoje prywatne sprawy.

„»Taniec z Gwiazdami« to program, który pokochałam całym sercem – najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce” – przyznała. „Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami” – czytamy.

W dalszej części wydanego oświadczenia Izabela Janachowska podziękowała za wsparcie i zrozumienie ze strony stacji Polsat, które otrzymała w związku z podjętą decyzją o odejściu z popularnego formatu.

„Jurorom, prowadzącym i uczestnikom życzę fantastycznej przygody. Liczę, że na parkiecie »Tańca z Gwiazdami« znajdziecie tę radość, która mnie tam zawsze przyciągała” – dopisała gwiazda.

