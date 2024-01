Brad Pitt pod wrażeniem żony Piotra Adamczyka. „Powiedział, że jest w ogromnym szoku”

Po wielu perturbacjach miłosnych Piotr Adamczyk znalazł szczęście u boku Karoliny Szymczak, z którą związał się w 2016 roku, a trzy lata później wziął z nią ślub. Kobieta polskim widzom znana jest z takich produkcji, jak „Diablo. Wyścig o wszystko”, „Polityka”, „To musi być miłość” czy „Powstaniec 1863”, jednak wiadomo, że równocześnie dynamicznie rozwija karierę zagraniczną i wystąpiła już w wielu światowych produkcjach. W jednej z nich wcieliła się nawet w żonę Brada Pitta i zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Karolina Szymczak o współpracy z Bradem Pittem

Karolina Szymczak udzieliła wywiadu „Dzień Dobry TVN”, w którym opowiedziała o castingu do filmu „Babilon”. Zdradziła, że było to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wysłała produkcji nagrania w języku, którego nie znała, czyli po węgiersku. – Miałam poprzyklejane z tyłu na ścianie kartki z języka węgierskiego i to nagrałam. Bardzo im się to spodobało i dostałam tę rolę – zdradziła w programie śniadaniowym TVN-u.

Kiedy starała się o tę rolę, nie miała pojęcia, że zagra z bożyszczem kobiet. Dopiero później produkcja dała jej znać, że wystąpi u boku Brada Pitta. – Nie wiedziałam, że to będzie rola z Bradem Pittem, że ja rzeczywiście stanę z nim na planie i z nim zagram swoją rolę — mówiła w „Dzień Dobry TVN” i dodała, że przed wspólną sceną poznali się ze sobą. Wtedy żona Piotra Adamczyka zauważyła, że hollywoodzki przystojniak jest... niezwykle speszony.

– Na początku, jak się mieliśmy sobie przedstawić, to on był bardzo nieśmiały, bardzo się speszył. Wydaje mi się, że on taki po prostu jest. Po scenie mnie przytulił, więc i tak mieliśmy ten kontakt fizyczny taki prywatny i to było bardzo miłe – opowiadała Karolina Szymczak.

Aktorka wcieliła się w rolę drugiej żony aktora kina niemego, którego grał właśnie Brad Pitt. Wspólnie w jednej scenie musieli odegrać poważną kłótnię małżeńską. Karolina Szymczak zdradziła, że wówczas wykonała wymyślony przez siebie autorski performance, w którym krzyczała na artystę i przeklinała w języku węgierskim. Okazuje się, że Brad Pitt nie krył zdumienia jej umiejętnościami aktorskimi i stwierdził, że w swojej karierze czegoś podobnego dawno nie widział.

— Miałam rzeczywiście wyczerpującą scenę z nim i po tej scenie dostałam brawa od ekipy. Właśnie Brad Pitt podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział, że jest w ogromnym szoku, bo 33 lata pracuje w tym zawodzie i dawno nie widział takiego performance'u — dodała Szymczak w „Dzień Dobry TVN”.

Czytaj też:

Tak Brad Pitt zareagował na słowa swojego syna. Pax Jolie-Pitt nazwał go „światowej klasy dupkiem”Czytaj też:

Zabytkowy dom Angeliny Jolie i Brada Pitta w Nowym Orleanie