Kazik odwołuje koncerty. Jest oświadczenie ws. choroby artysty

W grudniu 2023 roku Kazik Staszewski poinformował, że postanowił zerwać z nałogiem dla poprawy zdrowia. „Drodzy moi, to jest ostatni papieros, jaki palę. Ten rok chcę zamknąć likwidacją trzech trucizn w moim życiu. W styczniu był to alkohol, pod koniec albo na początku maja było to mięso, teraz ostatni papieros. Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny” – powiedział na umieszczonym w sieci nagraniu.

Kazik odwołuje kolejne koncerty

Dwa miesiące wcześniej współzałożyciel Kultu trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Powód hospitalizacji nie został podany do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak było, że po czasie spędzonym w szpitalu stan zdrowia Kazika się poprawił i nic nie zagrażało jego życiu. Po czterech tygodniach powrócił do formy i zaczął ponownie pojawiać się na scenie. Teraz jednak znów pojawiła się informacja o tym, że artysta musiał odwołać najbliższe koncerty ze względu na chorobę. Podkreślono, że chodzi o „problemy z głosem”.

Na kiedy przełożone zostały koncerty Kazika?

Staszewski miał zaplanowane koncerty w ramach solowego projektu KAZIK. Na jego facebookowej stronie czytamy, że ma on problemy z głosem i w związku z tym odwołane zostały jego występy we Wrocławiu (11 stycznia) i Krakowie (13 stycznia). Koncerty zostały przełożone – kolejno na 25 lutego i 21 kwietnia.

Informacja ta spotkała się z wyrozumiałością fanów. W sekcji komentarzy życzą oni Kazikowi rychłego powrotu do zdrowia.

„Szczerze? Przy takich siarczystych mrozach nie dziwota że choróbska łapią. Zdrówka dla naszego Kazika!”; „Życzę powrotu do formy i jak najdłuższego koncertowania”; „Zdrowia! My będziemy czekać z biletami!” – piszą fani artysty.

