„Back to Black. Historia Amy Winehouse”. Wyczekiwany film z pierwszym zwiastunem

Film wyreżyserowała Sam Taylor-Johnson, znana między innymi z „Pięćdziesięciu twarzy Greya”. W jej dorobku znajduje się także uznany film biograficzny o słynnym Beatlesie „John Lennon. Chłopak znikąd” i dramat „Milion małych kawałków” z Aaronem Taylorem-Johnsonem w roli głównej.

Za produkcję muzyczną odpowiada Giles Martin („Rocketman”, „The Beatles: Get Back”), a autorem scenariusza jest wielokrotnie nagradzany Matt Greenhalgh, znany z filmu „Control” o frontmanie Joy Division Ianie Curtisie, który ponownie połączył siły z Sam Taylor-Johnson po ich wspólnej pracy nad filmem „John Lennon. Chłopak znikąd” w 2009 roku. W 2018 roku był nominowany do nagrody BAFTA za film „Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu”.

„Back to Black. Historia Amy Winehouse”. Co wiemy o filmie?

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując jej młodzieńcze lata w Londynie oraz drogę do światowej sławy. Główną rolę zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela („Branża”). Na ekranie partnerują m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.

W filmie usłyszymy wiele przebojów Amy Winehouse w wykonaniu samej Marisy Abeli. – Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa Abela zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia – stwierdziła Sam Taylor-Johnson.

Zobaczcie pierwszy teaser filmu:

Amy Winehouse – ikona

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Słynny drugi album brytyjskiej artystki „Back to Black” z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel „Rehab”.

Czytaj też:

TOP seriale i filmy Netfliksa ostatnich miesięcy. Co warto nadrobić? Lista 60+ tytułówCzytaj też:

Kontrowersyjny film dostępny online. Poprzednia władza okrzyknęła go antypolskim