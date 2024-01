Detektyw Krzysztof Rutkowski zagra w serialu. „Przychodzi mi to z lekkością”

Krzysztof Rutkowski jest jedną z najbardziej charakterystycznych osób w polskim showbiznesie. Właściciel biura detektywistycznego swoje działania chętnie dokumentuje w sieci. Był zaangażowany w najbardziej znane w Polsce sprawy, w tym zabójstwo Magdaleny Waśniewskiej czy zaginięcie Ewy Tylman. Jego życie fani mogą też śledzić na Instagramie jego małżonki Mai Pilch, z którą ma syna Krzysztofa Juniora.

Rutkowski swojej działalności w showbiznesie nie ogranicza jednak do działań detektywistycznych. Chętnie angażuje się we wszelkie projekty, do których jest zapraszany. Przed laty występował w serialu „Sukces”, a potem filmie „Gulczas, a jak myślisz”.... W 2022 roku wziął udział w 13. edycji show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Jego partnerką na parkiecie była Sylwia Madeńska. Para odpadła w drugim odcinku.

Krzysztof Rutkowski zagra w serialu

Teraz widzowie będą mogli oglądać Rutkowskiego w innym hicie. Detektyw pojawi się w popularnym serialu „Lombard. Życie pod zastaw”. Zagrać ma tam samego siebie.

– Mam być bohaterem pięciu odcinków i mam zagrać samego siebie. Nie muszę nikogo grać, ani uczyć się scenariusza. To ja dam im scenariusz – mówię swoim językiem, a nie tym napisanym przez scenarzystę. Nie muszę grać Rutkowskiego, ja po prostu nim jestem – przekazał w rozmowie z portalem ShowNews.

Galeria:

Jak ubiera się Krzysztof Rutkowski? Takie stylizacje wybiera detektyw

Jak zdradził Rutkowski, na plan wejdzie już 17 stycznia. Zapewnił jednak, że nie czuje stresu. – To nie jest mój pierwszy kontakt z kinem czy planem zdjęciowym, więc przychodzi mi to z lekkością. Wydałem książki, wystąpiłem w filmach i serialach, w tym w „Detektywie”, który przed laty można było oglądać w TVN-ie. On osiągnął sukces, bo był autentyczny, a najlepiej oglądają się takie rzeczy, a nie wymyślone. Popularnością cieszy się wszystko to, co zaserwowało nam życie – prawdziwe łzy, prawdziwe szanse, prawdziwi bohaterowie – przekonywał.

Czytaj też:

Maja Rutkowski zapakowała chomika w folię. Internauci są wściekliCzytaj też:

Rutkowski o sprawie Borysa: Chciałem zmotywować policję i zawstydzić ich. Udało się