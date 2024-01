Klaudia Halejcio i jej narzeczony zatrzymani na lotnisku Chopina za przemyt nielegalnego towaru

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski są razem w związku od 2020 roku. Mieszkają wspólnie na warszawskim Ursynowie i mają córkę Nel, która przyszła na świat w 2021 roku. Para chętnie dzieli się w sieci swoim życiem. Na Instagramie Halejcio, który śledzi ponad 860 tysięcy ludzi, zamieszczają wspólne zabawne filmiki i kadry z życia.

Para zdecydowała się zacząć 2024 rok na Malediwach. Wyjazd nie był do końca udany, o czym informowała aktorka w swoich mediach społecznościowych. Zamiast słonecznej pogody, narzeczeni trafili na nieustające opady deszczu. Jak się okazało, to nie jedyne perturbacje, jakie czekały ich w trakcie tego wyjazdu.

Klaudia Halejcio i jej narzeczony zatrzymani za przemyt

Halejcio na swoim InstaStories relacjonowała powrót do Warszawy. Nagrała między innymi piękne lotnisko w Doha, gdzie nabyć miała trampki. Już w kolejnej rolce aktorka pokazała jednak zasłonięte twarze – swoją i męża, z podpisem:

„Kiedy pasja do podróży spotyka się z nieoczekiwanymi przeszkodami... Nasza ostatnia przygoda na lotnisku przekształciła się w niespodziewany thriller! Zostaliśmy zatrzymani przez służby lotniskowe za nielegalny przemyt towaru”.

– Zostaliśmy zatrzymani w strefie celnej, dostajemy mandat, cło do zapłaty za przewóz trampek z Doha. Sprawa w sądzie. Zechciało mi się trampeczki na ślub kupić białe – mówiła później w relacji Halejcio. – To jest hit! Ja i Oskar, obok przemytnicy wyciągający naprawdę dziwne rzeczy ze swoich walizek, nielegalne rzeczy, kartony papierosów itp. A obok my – zatrzymani za trampki. Kupione na lotnisku – dodała.

Później Halejcio i jej mąż Oskar nagrali relacje, na której pokazują trampki marki Dior, przez które doszło do całego zamieszania. Narzeczony aktorki żartuje, że z jego przyszłą żoną nie warto robić interesów.

Galeria:

Styl Klaudii Halejcio. Tak ubiera się 33-letnia aktorkaCzytaj też:

Klaudia Halejcio zażartowała z Szymona Hołowni. Fani orzekli: GenialneCzytaj też:

Klaudia Halejcio przesadziła? „Kopniak w dziecko nie do końca śmieszny”