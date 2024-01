Eurowizja 2024. Ruszają preselekcje, TVP podała nowe zasady

Startują krajowe preseselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. W związku z tym, że podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy najbardziej jury i widzów zachwyciła Loreen i jej utwór „Tattoo”, w tym roku gospodarzem wydarzenia jest Szwecja, którą reprezentowała dwukrotna już zwyciężczyni plebiscytu.

Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a wielki finał odbędzie się 11 maja. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów, a wśród nich oczywiście Polska. Już niebawem jasne stanie się, kto będzie miał zaszczyt reprezentować nasz kraj.

Eurowizja 2024. Kryteria udziału w krajowych preselekcjach

Aby wziąć udział w preselekcjach, należy mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter. W praktyce oznacza to, że do konkursu można zgłaszać piosenki opublikowane po 1 września 2023 roku.

„Utwory biorące udział w preselekcjach nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne. Konkurs Piosenki Eurowizji to bowiem wydarzenie promujące kulturę, różnorodność i uniwersalne wartości. Jedną z kluczowych idei konkursu jest przełamywanie granic i budowanie mostów poprzez muzykę” – zaznacza w komunikacie Telewizja Polska.

Zgłoszenia można nadsyłać do piątku 2 lutego do godziny 22:00 na adres: [email protected].

Możliwość zaprezentowania się w Konkursie Piosenki Eurowizji to dla jego uczestników ogromny prestiż i milowy krok na drodze do międzynarodowej kariery. Na eurowizyjnej scenie stawały takie osobowości muzyczne jak Maneskin, Sam Ryder, Mans Zelmerlow, Abba, Celine Dion czy wspomniana już wcześniej Loreen. W ubiegłym roku Polskę reprezentowała Blanka z utworem „Solo”.

