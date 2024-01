Złote Globy 2024 – lista zwycięzców. „Barbie” w tyle za „Oppenheimerem”, „Sukcesja” deklasuje konkurencję

W nocy z 7 na 8 stycznia odbyła się 81. ceremonia rozdania Złotych Globów, nagród przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Grono głosujących liczy 300 osób – doświadczonych dziennikarzy z 75 krajów. W związku z oskarżeniami o brak inkluzywności, na stronie internetowej imprezy przeczytać można, że wśród głosujących jest 47 proc. kobiet, a 60 proc. z nich określa się jako osoby zróżnicowane rasowo i etnicznie.

Dziennikarze nagrodzili licznie film „Oppenheimer” – statuetkę zdobyli między innymi Christopher Nolan za najlepszą reżyserię czy Cillian Murphy w kategorii „najlepszy aktor w dramacie”. „Barbie” ostatecznie przegrała wyścig, mimo historycznej ilości 10 nominacji, obraz Grety Gerwig zdobył tylko dwie nagrody. Wśród nagrodzonych tytułów wyróżnił się też film „Biedne istoty” Jorgosa Lantimosa, przynosząc Emmie Stone nagrodę dla „najlepszej aktorki w komedii i musicalu”. W kategorii „seriale” najlepszym tytułem okazała się oczywiście „Sukcesja”. Zdobyła miano topowej produkcji dramatycznej, przynosząc też Złote Globy trzem gwiazdom obsady – Kiernanowi Culkinowi, Sarze Snook i Matthew Macfaydenowi.

Złote Globy 2024. Lista zwycięzców

Najlepszy dramat



„Anatomia upadku”

„Poprzednie życie”

„Oppenheimer”

„Maestro”

„Czas krwawego księżyca”

„Stefa interesów”



Najlepsza komedia lub musical



„Barbie”

„Air”

„American Fiction”

„Przesilenie zimowe”

„Biedne istoty”

„Obsesja”



Najlepszy reżyser

Bradley Cooper — „Maestro”

Greta Gerwig — „Barbie”

Yorgos Lanthimos — „Biedne istoty”

Christopher Nolan — „Oppenheimer”

Martin Scorsese — „Czas krwawego księżyca”

Celine Song — „Poprzednie życie”



Najlepszy film nieanglojęzyczny



„Anatomia upadku” — Francja

„Stefa interesów” — Wielka Brytania

„Poprzednie życie” — USA, Korea Południowa

„Śnieżne bractwo” — Hiszpania

„Il Capitano” — Włochy

„Opadające liście” — Finlandia



Najlepszy film animowany



„Super Mario Bros. Film”

„Chłopiec i czapla”

„Spider-Man: Poza uniwersum”

„Między nami żywiołami”

„Życzenie”

„Suzume”



Najlepszy aktor w komedii lub musicalu



Nicolas Cage — „Dream Scenario”

Matt Damon — „Air”

Paul Giamatti — „Przesilenie zimowe”

Joaquin Phoenix — „Beau się boi”

Timothee Chalamet — „Wonka”

Jeffrey Wright — „American Fiction”



Najlepsza aktorka w dramacie



Cailee Spaeny — „Priscilla”

Carey Mulligan — „Maestro”

Greta Lee — „Poprzednie życia”

Sandra Hüller — „Anatomia upadku”

Lily Gladstone — „Czas krwawego księżyca”

Annette Bening — „Nyad”



Najlepszy aktor w dramacie



Bradley Cooper — „Maestro”

Leonardo DiCaprio — „Czas krwawego księżyca”

Coldman Domingo — „Rustin”

Barry Keoghan — „Saltburn”

Cillian Murphy — „Oppenheimer”

Andrew Scott — „All of us strangers”



Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu



Margot Robbie — „Barbie”

Emma Stone — „Biedne istoty”

Alma Poysti — „Opadające liście”

Natalie Portman — „Obsesja”

Jennifer Lawrence — „Bez urazy”

Fantasia Barrino — „Kolor purpury”



Najlepszy aktor drugoplanowy

Willem Dafoe — „Biedne istoty”

Robert DeNiro — „Czas krwawego księżyca”

Ryan Gosling — „Barbie”

Robert Downey Jr. — „Oppenheimer”Mark Ruffalo — „Poor Things”

Charles Melton — „Obsesja”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Emily Blunt — „Oppenheimer”

Jodie Foster — „Nyad”

Julianne Moore — „Obsesja”

Danielle Brooks — „Kolor purpury”

Rosamund Pike — „Saltburn”

Da'vine Joy Randolph — „Przesilenie zimowe”



Najlepszy scenariusz



„Barbie”

„Biedne istoty”

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Anatomia upadku”

„Poprzednie życie”



Najlepsza muzyka



Jerskin Fendrix — „Biedne istoty”

Ludwig Göransson — „Oppenheimer”

Mica Levi — „Strefa interesów”

Daniel Pemberton — „Spider-Man: Poprzez ultiwersum”

Robbie Robertson — „Czas krwawego księżyca”

Joe Hisaishi — „Chłopiec i czapla”



Najlepsza piosenka



„Addicted to Romance” Bruce Springsteen — „She came to me”

„Dance the night” Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin — „Barbie”

„I'm just Ken” Mark Ronson, Andrew Wyatt — „Barbie”

„Preaches” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker — „Super Mario Bros. Film”

„Road to freedom” Lenny Kravitz — „Rustin”

„What was I made for?” — Billie Eilish, Finneas O'Connell — „Barbie”



Najlepszy serial dramatyczny



„Sukcesja”

„The Crown”

„The Last of Us”

„Dyplomatka”

„1923”

„The Morning Show”



Najlepszy serial komediowy lub musical



„Barry”

„The Bear”

„Misja: Podstawówka”

„Ted Lasso”

„Zbrodnie po sąsiedzku”

„Jury Duty”



Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny



„Fargo”

„Awantura”

„Lekcje chemii”

„Daisy Jones & The Six”

„Towarzysze podróży”

„Światło, którego nie widać”



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym



Brian Cox — „Sukcesja”

Gary Oldman — „Kulawe konie”

Jeremy Strong — „Sukcesja”

Kieran Culkin — „Sukcesja”

Pedro Pascal — „The Last of Us”

Dominic West — „The Crown”



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Hellen Mirren — „1923”

Kerri Russell — „Dyplomatka”

Emma Stone — „The Curse”

Imelda Staunton — „The Crown”

Sarah Snook — „Sukcesja”

Bella Ramsey — „The Last of Us”



Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu



Rachel Brosnahan — „Marvelous Mr. Maisel”

Selena Gomez — „Zbrodnie po sąsiedzku”

Ayo Edebiri — „The Bear”

Elle Fanning — „Wielka”

Natasha Lyonne — „Poker Face”



Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu



Bill Hader — „Barry”

Steve Martin — „Zbrodnie po sąsiedzku”

Jason Segel — „Terapia bez trzymanki”

Martin Short — „Zbrodnie po sąsiedzku”

Jason Sudeikis — „Ted Lasso”

Jeremy Allen White — „The Bear”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym, komedii lub musicalu



Billy Crudup — „The Morning Show”

Matthew Macfayden — „Sukcesja”

Alan Ruck — „Sukcesja”

Alexander Skarsgard — „Sukcesja”

James Marsden — „Jury Duty”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komedii lub musicalu



Elizabeth Debicki — „The Crown”

Abby Elliott — „The Bear”

Christina Ricci — „Yellowjackets”

J.Cameron Smith — „Sukcesja”

Meryl Streep — „Zbrodnie po sąsiedzku”

Hannah Waddingham — „Ted Lasso”



Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym



Matt Bomer — „Towarzysze podróży”

Sam Claflin — „Daisy Jones & The Six”

Jon Hamm — „Fargo”

Steven Yeun — „Awantura”

David Pyelowo — „Lawmen: Bass Reeves”

Woody Harrelson — „Hydraulicy z Białego Domu”



Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym



Brie Larson — „Lekcje chemii”

Ali Wang — „Awantura”

Elizabeth Olsen — „Miłość & śmierć”

Juno Temple — „Fargo”

Rachel Weisz — „Nierozłączne”

Riley Keough — „Daisy Jones & The Six”



Najlepszy występ w stand-upie



„Ricky Gervais: Armageddon”

„Trevor Noah: Where was I”

„Amy Schumer: Emergency Contact”

„Chris Rock: Selective Outrage”

„Sarah Silverman: Someone you love”

„Wanda Sykes: I'm an entertainer”



Najlepsze osiągnięcie finansowe w kinach



„Barbie”

„John Wick 4”

„Mission Impossible: Dead Reckoning — Part One”

„Oppenheimer”

„Super Mario Bros. Film”

„Spider-Man: Poza uniwersum”

„Strażnicy Galaktyki: Volume 3”

„Taylor Swift: The Eras Tour”

Złote Globy 2024. Jak wyglądały gwiazdy? Zdjęcia

Na ceremonii rozdania Złotych Globów 2024 pojawiła się cała śmietanka przemysłu rozrywkowego. Nie tylko aktorki, aktorzy, twórcy filmowi czy producenci, ale też muzycy, w tym Billie Eilish, Jennifer Lopez czy Selena Gomez. Swoją niecodzienną kreacją zaskoczyła Rosamund Pike, znana z "Zaginionej dziewczyny" i ostatnio "Saltburna". Kto wyglądał najlepiej? Oceńcie stylizacje gwiazd.

Galeria:

Złote Globy 2024. Tak wyglądały gwiazdyCzytaj też:

10 najlepszych seriali 2023 roku według magazynu „Time”Czytaj też:

Złote Globy 2024: Laureaci otrzymają torby z prezentami o wartości 2 mln zł. Znamy ich zawartość