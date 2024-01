Złote Globy 2024: Laureaci otrzymają torby z prezentami o wartości 2 mln zł. Znamy ich zawartość

W nocy z 7 na 8 stycznia w hotelu Beverly Hilton odbędzie się 81. ceremonia rozdania Złotych Globów. W tym roku na czele nominowanych znajdują się dwie produkcje, a mianowicie „Barbie” oraz „Oppenheimer” – opowieść o kultowej lalce zgarnęła aż dziewięć nominacji, natomiast film biograficzny o jedną mniej. Tuż za tą dwójką znalazł się „Czas krwawego księżyca” i „Biedne istoty” z 7 nominacjami, a aż 5 nominacji ma „Poprzednie życie".

Wśród wyróżnionych aktorek i aktorów znalazło się wiele gwiazd znanych z pierwszych stron gazet, m.in. Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Nicolas Cage, Timothée Chalamet, Matt Damon, Joaquin Phoenix, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Margot Robbie, Emma Stone, Willem Dafoe, Robert De Niro, Robert Downey Jr, Ryan Gosling, Mark Ruffalo, Emily Blunt czy Julianne Moore.

Z kolei wśród prezenterów nagród znajdą się m.in. Amanda Seyfried, Ben Affleck, Dua Lipa, Florence Pugh, Hunter Schafer, Jared Leto, Jodie Foster, Kate Beckinsale, Kevin Costner, Mark Hamill, Matt Damon, Michelle Yeoh, Naomi Watts, Oprah Winfrey, Orlando Bloom oraz Will Ferrell, a gospodarzem imprezy będzie komik Jo Koy. Warto wiedzieć, że tego wieczoru zarówno wszyscy 83. laureaci, jak i prezenterzy wyjdą z gali z torbą z prezentami o wartości 500 tys. dolarów, czyli niespełna 2 milionów złotych.

Co jest wśród prezentów dla gości Złotych Globów 2024?

Według informacji, do których potarł „Page Six”, tegoroczna torba zawiera wiele kosztownych przedmiotów. Wśród nich znajduje się pięciodniowy czarter luksusowego jachtu w Indonezji (wart 50 000 dolarów), ekskluzywne wycieczki na Kajmany (za 20 000 dolarów), do Nowej Zelandii (za 15 000 dolarów) oraz na półwysep Punta Mita w Meksyku (za 5500 USD), a także członkostwo w prywatnej firmie lotniczej XOJet wraz z 10 000 dolarów na loty.

To nie wszystko. Jeżeli chodzi o kwestie kulinarne, gwiazdy będą mogły wziąć udział w prywatnych lekcjach robienia pizzy w restauracji Razza z „jednym z najlepszych kucharzy specjalizujących się w robieniu pizzy w Ameryce” (za 7000 dolarów). Co więcej, dostaną kawior Gold Ossetra (za 545 dolarów), limitowaną edycję ginu Edon Roc (za 275 dolarów) i butelkę Liber Pater, czyli najdroższego wina świata za 193 500 dolarów.

Miłośnicy mody i urody z kolei mogą spodziewać się luksusowych produktów do pielęgnacji skóry 111Skin (285 USD), balsamu na noc La Prairie Pure Gold Radiance Nocturnal Balm (1025 USD), kremu do twarzy Le Domaine Brada Pitta (242 USD), szytych na miarę tenisówek Opie Way (1500 USD) oraz kolczyków z kolumbijskim szmaragdem od Coomi x Muzo (za 69 000 dolarów). I chociaż wszyscy 83. laureaci otrzymają sesję tatuażu w Atelier Eva o wartości 2500 dolarów, tylko dwóch z nich dostanie zegarek Zenith o wartości aż 14 000 dolarów.

Czytaj też:

Sylvester Stallone w gorzkim wyznaniu do córek. „Było mi wstyd, że jestem waszym ojcem”Czytaj też:

„Czas krwawego księżyca”, kontrowersyjny film Martina Scorsese, w końcu trafi do sieci. Jest data premiery