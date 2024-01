Nie żyje Cindy Morgan. Gwiazda „Golfiarzy” dla kariery zmieniła polskie nazwisko

Media obiegła smutna informacja o śmierci gwiazdy lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Cindy Morgan szczególnie zasłynęła rolami w komedii „Golfiarze” i słynnej klasyce kina science fiction „Tron”. Jej ciało znalazła współlokatorka, gdy wracała za świątecznego wyjazdu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Aktorka miała 69 lat.

Życie i śmierć Cindy Morgan

Cindy Morgan, a raczej Cynthia Ann Cichorski, urodziła się 29 września 1954 roku w Chicago. Była córką Polaka i Niemki. Początkowo kształciła się w szkole katolickiej, a potem zaczęła studiować komunikację na Uniwersytecie Północnym w Illinois. Była DJ-em w uczelnianym radiu i to właśnie tam poproszono ją o prowadzenie wiadomości podczas audycji na kampusie.

Cindy wzorując się na Morgan Le Fay, zmieniła swoje nazwisko na Morgan. Później pracowała w radiu i telewizji jako pogodynka, a po studiach zajęła się modelingiem – wystąpiła m.in. w reklamach samochodu Fiat. Następnie zdecydowała się na aktorstwo. Drugi film w jej karierze, czyli komedia „Golfiarze” z 1980 roku, sprawił, że zyskała wielką popularność.

W latach 80. zagrała w takich filmach i serialach, jak „Tron”, „Statek miłości”, „Bring ‘Em Back Alive”, „Falcon Crest”, „Detektyw Hunter” i wielu innych. Jej dobra passa zakończyła się w 1995 roku, gdy zniknęła z ekranów na kilkanaście lat. Po 2006 roku pojawiła się jeszcze w kilku krótkometrażówkach i rolach dubbingowych, ale aktorstwo traktowała już wtedy jako pracę dorywczą.

O śmierci Cindy Morgan jako pierwszy poinformował magazyn „People”. Podał, że jej zgon (do którego doszło w jej domu w mieście Lake Worth Beach na Florydzie) potwierdził szeryf z hrabstwa Palm Springs. Co istotne, ostatni raz aktorkę widziano żywą 19 grudnia 2023 roku, a jej ciało odkryto 30 grudnia, kiedy wracająca ze świątecznego wyjazdu współlokatorka zapukała do jej drzwi. Nie słysząc żadnej odpowiedzi i czując nieprzyjemny zapach postanowiła wezwać policję. Służby nie ujawniły okoliczności zgonu 69-latki. Wykluczyły jednak udział osób trzecich i szeryf dał jasno do zrozumienia, że była gwiazda zmarła z przyczyn naturalnych.

Co istotne, aktorka przez lata pilnie strzegła swojego życia prywatnego i nie epatowała nim w mediach. Wiadomo, że miała męża, którym był piosenkarz Townes van Zandt. Po kilku latach związku, rozwiodła się z nim. W 2002 roku planowała ślub z biznesmenem Markiem Zuberem, ale nie wiadomo, czy doszło do ceremonii. Media podają też różne informacje na temat jej dzieci – jedne twierdzą, że była bezdzietna, inne, że doczekała się córki, która nazywa się Chelsea Morgan.

