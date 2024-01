Tragiczna śmierć aktora z „Indiany Jonesa”. Zginął ze swoimi dwiema córkami

Media obiegła informacja o przerażającej śmierci znanego aktora. Niewielki samolot, którym podróżował 51-letni Christian Oliver (jego prawdziwe nazwisko to Christian Klepser) wraz z rodziną, z nieznanych przyczyn runął do morza u wybrzeży wyspy Bequia.

Życie i śmierć Christiana Olivera

Christian Oliver urodził się 3 marca 1972 roku w Celle, a wychował się we Frankfurcie nad Menem. W szkole średniej zakochał się w Stanach Zjednoczonych, gdzie później zamieszkał i w Los Angeles uczył się aktorstwa, w międzyczasie dorabiając jako model. Na małym ekranie zadebiutował w 1994 roku w sitcomie NBC „Saved By The Bell: The New Class”, a już rok później pojawił się w komedii „Koleżanki”.

W kolejnych latach zagrał m.in. w produkcjach „Speed Racer”, „Dobry Niemiec”, „Trzej Muszkieterowie” czy „Walkiria”. Wystąpił też w znanym widzom Polsatu serialu „V.I.P”, w którym pracował u boku Pameli Anderson. Co więcej, należał do ekipy filmu „Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia” z 2023 roku. W przeszłości pojawił się też na liście najprzystojniejszych mężczyzn świata według „People”.

Wiadomo, że aktor razem ze swoimi dwoma córkami (10-letnią Maditą i 12-letnią Anniką) wsiadł do jednosilnikowego samolotu na lotnisku J.F. Mitchell w Paget Farm w czwartek 4 stycznia po południu. Rodzina wraz z pilotem i właścicielem samolotu, Robertem Sachsem, miała lecieć na urlop do wyspiarskiego kraju Saint Lucia, 65 mil na północ. Niestety, nigdy tam nie dotarli.

„Filmweb” podał, że: „Niewielki samolot z nieustalonych dotąd przyczyn wpadł do wody wkrótce po starcie. Zginęło troje pasażerów oraz pilot. Później podano, że zmarłymi pasażerami byli Christian Klepser oraz jego dwie córki w wieku 10 i 12 lat”. W opublikowanym oświadczeniu policja potwierdziła, że wszystkie ofiary zginęły na miejscu. Cztery ciała zostały wydobyte z samolotu i oceanu przez rybaków, nurków oraz personel straży przybrzeżnej.

