O tych książkach mówili wszyscy. Najbardziej znane tytuły 2023 roku

„Cieszę się, że moja mama umarła” – Jennette McCurdy

Debiut Jennette McCurdy, znanej z produkcji takich jak „iCarly” czy „Sam i Cat”.



Książka stanowi zapis wspomnień popularnej dziecięcej aktorki, która w dzieciństwie wbrew własnej woli została wrzucona w sam środek amerykańskiej machiny show-biznesu. McCurdy opisała tu historię swoich zaburzeń odżywiania, uzależnień i toksycznej relacji z przemocową matką. To opowieść o stopniowym odzyskiwaniu kontroli nad sobą i swoim życiem.



„Autorka od zawsze marzyła o tym, by zostać pisarką, lecz plany jej mamy wobec niej były priorytetem. McCurdy wzięła udział w pierwszym castingu w wieku 6 lat. To wtedy zaczęło się jej piekło. Mama liczyła jej kalorie i wydzielała posiłki, opóźniała dojrzewanie, kazała stawać na wadze wiele razy dziennie i kąpała ją do szesnastego roku życia. Była ona dla dziewczynki najważniejszą osobą w życiu, dlatego przystawała ona na ten układ. Choć marzenie matki o zrobieniu przez Jennette kariery się ziściło, autorka zapłaciła za to bardzo wysoką cenę” – czytamy w opisie książki.



„Ten drugi” – książę Harry

Autobiografia księcia Harry'ego, która wywołała ogromne zamieszanie na świecie i oburzenie niektórych środowisk, a także była zalążkiem internetowych memów – głównie przez historię o „odmrożonym penisie” Brytyjczyka. Młodszy syn księżnej Diany i króla Karola opowiada w niej jednak przede wszystkim o kulisach swojego życia w najsłynniejszej rodzinie na świecie.



„Książka pełna surowej, niezachwianej szczerości, jest na wielu poziomach przełomowa dzięki przenikliwości, serii olśnień, samoanalizie i ciężko wywalczonej mądrości na temat wiecznej mocy miłości, która triumfuje nad żalem” – czytamy w jej opisie.





„Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz” – Matthew Perry

Książka wydana została w 2022 roku, jednak wszyscy powrócili do niej po śmierci uwielbianego Chandlera z „Przyjaciół”.



W tej pozycji Matthew Perry przenosi czytelników na scenę najbardziej znanego sitcomu wszechczasów, jednocześnie opowiadając o swoich prywatnych zmaganiach z uzależnieniem. Z typowymi dla siebie poczuciem humoru i szczerością szczegółowo opisuje trwającą całe życie walkę z chorobą i to, co ją napędzało, pomimo posiadania „wszystkiego”.



„Kobieta, którą jestem” – Britney Spears

W czerwcu 2021 roku cały świat słuchał, jak Britney Spears przemawiała w sądzie. Wpływ podzielenia się swoim głosem był niezaprzeczalny i zmienił bieg jej życia oraz losów niezliczonych innych osób. PO 13 latach artystka była wolna – została zwolniona z kurateli ojca i odzyskała wolność. Tuż po tym zabrała się do pisania autobiografii, z której z niezwykłą szczerością i humorem, rzuca światło na nieprzemijającą siłę muzyki i miłości oraz na to, jak ważne jest móc wreszcie opowiedzieć swoją historię, na własnych warunkach.



W książce Spears zdradziła bardzo intymne szczegóły ze swojego życia. Pisała, co doprowadziło ją do ogolenia głowy na oczach paparazzi w 2007 roku czy ujawniła, że dokonała aborcji, gdy była w związku z Justinem Timberlakiem, bo ten nie był gotowy na to, by zostać ojcem.



„Yellowface” – Rebecca F. Kuang

„Książka pokazuje rynek wydawniczy, działanie social mediów i drogę do spełniania marzeń od strony, której nigdy nie chcielibyście oglądać. A jednak nie odłożycie jej, dopóki nie przeczytacie ostatniej strony” – czytamy w opisie pozycji. „Zaczyna się od niespodziewanej śmierci. A później napięcie rośnie dosłownie odbierając oddech, aż do finału, który zaciska się na gardle niczym pętla” – podkreśla wydawnictwo.



Ta książka była jedną z najczęściej polecanych pozycji 2023 roku przez światowe gwiazdy, które chętnie publikowały ją w swoich social mediach. Jej autorka Rebecca F. Kuang ma na swoim koncie całą masę nagród. Jej debiutem była „Wojna makowa”, którą zaczęła pisać, gdy miała zaledwie 19 lat. W 2023 roku otrzymała nagrody Nebula i Lovusa za powieść „Babel, czyli o konieczności przemocy”.

