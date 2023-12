Monika Mrozowska wywołała oburzenie w sieci. Wszystko przez nagranie, na którym pokazała swoje dzieci

43-letnią Monikę Mrozowską znamy z serialu „Rodzina zastępcza”, w którym w latach 1999-2009 wcielała się w Majkę, najstarszą córkę Kwiatkowskich. Później aktorka pojawiała się w programach telewizyjnych, takich jak „Jak oni śpiewają”, „Celebrity Splash” czy „Agent – Gwiazdy”. Zagrała też w kilku polskich serialach w tym „Klanie”, „Przyjaciółkach”, „Na dobre i na złe” czy „Usta usta”.

Mrozowska ma czwórkę dzieci: córki Karolinę i Jagodę ze związku z Maciejem Szaciłło, syna Józefa ze związku z Sebastianem Jaworskim oraz syna Lucjana ze związku z Maciejem Auguścikiem-Lipką.

Dzieci Moniki Mrozowskiej nie miały zapiętych pasów?

Wszystkie swoje pociechy aktorka zdecydowała się ostatnio pokazać na swoim Instagramie ma nagraniu. Okazuje się, że byli w drodze na Wigilię. Był śmiech i wspólne śpiewanie oraz kołysanie się w rytm muzyki.

„Kocham! Kocham! Kocham! KOCHAM! To już taka nasza tradycja. Gdy jedziemy do mojej Mamy na Wigilię, Karolcia rozkręca w aucie imprezę. Karolcia, Jadzia, Józio i Lucek. Fajnie, że mnie wybraliście na swoją mamę” – napisała w opisie do wideo aktorka.

Niestety wideo nie spotkało się z pozytywnymi komentarzami. Wszystko przez to, że niektóre dzieci Mrozowskiej nie miały zapiętych pasów, co nie umknęło uwadze internautów.

„Jeszcze lepiej jakby mieli zapięte pasy. Jak tak można jeździć i jeszcze to puszczać w świat”; „Ja z miłości każe dzieciom pasy zapiać”; „Dobrze widzę, że nie wszystkie dzieci mają zapięte pasy?”; „Kierownicę się trzyma a nie głupieje”; „Wesołych Świąt i zapinania pasów życzę”; „To jak tak kochasz to może zadbaj o bezpieczeństwo i pasy”; „Mandat powinien być”; „A dlaczego dzieci nie mają zapiętych pasów? Totalnie nieodpowiedzialne zachowanie”; „Może bezpieczniej by było trzymać kierownicę” – piszą pod filmikiem obserwujący profil aktorki, których na Instagramie zgromadziła ponad 177 tysięcy.

