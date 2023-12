Tomasz Karolak poinformował o pogrzebie bratanicy. Helenka miała 7 lat

Przypomnijmy, Tomasz Karolak, który na co dzień nie jest zbyt aktywny w swoich mediach społecznościowych, tuż przed świętami zaapelował o fanów o ciepłe myśli w kierunku jego bratanicy, która walczyła o życie. 7-latka leżała w szpitalu po tym, jak pękł jej tętniak w mózgu.

„Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję »Helenka, kochamy Cię«. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie »Helenka, Helenka, kochamy Cię«” – mówił aktor.

Śmierć Helenki Karolak

Niestety, w środę 27 grudnia aktor poinformował, że stało się najgorsze.

„Święta w mojej rodzinie minęły w bólu i zadumie po utracie ukochanej osoby. Chciałem wam podziękować w imieniu mojej rodziny i rodziców Helenki za to wasze wsparcie i ogrom miłości, który wysyłaliście. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami. Oni czuli, że nie są sami w tym bólu” – podał na InstaStory Karolak. „Helena stała się dla nas nauczycielem i stała się naszym aniołem. Dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz po prostu Was pozdrawiam” – dodał aktor.

Uroczystości pogrzebowe Helenki Karolak

Dzień później Karolak zamieścił w mediach społecznościowych informację o pogrzebie dziewczynki. Podano, że 7-latka zmarła 19 grudnia. Jak czytamy, uroczystości pogrzebowe Helenki Karolak odbędą się 29 grudnia w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy nastąpi przewiezienie urny na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Czytaj też:

„Rodzinka.pl” wraca na antenę TVP? „Doprowadzimy tę sprawę do końca”Czytaj też:

Tomasz Karolak przekazał smutną informację. Helenka nie żyje