Maja Rutkowski zapakowała chomika w folię. Internauci są wściekli

Maja Rutkowski zamieściła w sieci całą masę zdjęć i nagrań, ukazujących to, jak w domu najpopularniejszego w Polsce detektywa, spędza się święta. Chwaliła się dekoracjami, prezentami i stylizacjami. „Było 5 sukienek na naszym ślubie, więc z okazji zbliżającej się 5 rocznicy ślubu postanowiliśmy, iż w tym roku będzie 5 choinek” – pisała, argumentując ilość drzewek w ich domu. Nie zabrakło też fotek Krzysztofa Juniora, który od niedawna ma już nawet swój własny profil na Instagramie. I to jeden z prezentów chłopca, który wręczyli mu jego rodzice, wzbudził w sieci ogromne oburzenie.

Rutkowscy dali synowi chomika. W komentarzach burza

Na nagraniu, którym pochwaliła się w sieci sama Maja Rutkowski, widać ją, gdy stoi na schodach z pudełkiem opakowanym folią i wstążką. W pewnym momencie informuje, że to prezent dla Krzysztofa Juniora i wręcza mu go. Okazuje się, że pudełko kryje małego chomika, którego najpierw wyciąga z niego detektyw, a potem przekazuje zwierzątko swojemu synowi, który bardzo się cieszy z prezentu. Po jakimś czasie mama Krzysztofa Juniora przynosi klatkę chomika, która jest też bardzo mała.

„Wszystkie marzenia spełnione! A jak u Was? Mikołaj się spisał? Jak myślicie jak powinien mieć na imię? Rocky, James czy Puszek? A może macie inne ciekawe propozycje?” – zapytała internautów w opisie do filmiku Maja Rutkowski. Ci jednak, zamiast propozycji na imię dla chomika, zaczęli jej zwracać uwagę na to, że zwierzę mogło się udusić.

„To nie zabawka, kurczę chomika w folie zapakować”; „Rozumiem, że klatkę macie odpowiednią, tzn con. 100x50cm (BEZ RUR!), kołowrotek 20cm, piasek do kąpieli i wiele trocin? I podstawowe pytanie skąd go macie? Ponieważ te ze sklepów zoologicznych często są chore! Nie mówiąc już o tym ile mu stresu zafundowaliście, dziwię się, że nikogo nie dziabnął”; „Klatka dla chomika fatalna... Mam nadzieję, że to tylko chwilowo i kupicie mu PAŁAC, czyli klatkę 100x50cm i kołowrótkiem 20cm, by kręgosłup się nie wykrzywiał... I gdzie piasek do czyszczenia futerka? Krzysiu Junior będzie mógł oglądać jak chomik kopie tunele i ma wiele radochy! Bo póki co niestety ma więzienie... Możecie mu dać raj, wykorzystajcie szansę!”; „Ta klatka jest za mała dla chomika!! to zwierzę potrzebuje dużo ruchu proszę się dowiedzieć jakie warunki powinno mieć zwierzę przed jego zakupem!”; „Zwierzęta to nie prezent!” – piszą internauci.

