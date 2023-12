Twierdzi, że wysłał byłemu premierowi zdjęcia pośladków jego wnuczki. Monika Miller ostro reaguje

Monika Miller, 28-letnia wnuczka byłego premiera Polski Leszka Millera, od kilku lat próbuje swoich sił w różnych programach telewizyjnych. Wciela się też w Żanetę Kujawską w serialu „Gliniarze”, w 2019 roku brała udział w „Tańcu z Gwiazdami”, a od niedawna oglądać ją możemy w nowym formacie Polsatu „Królowa przetrwania”, gdzie pojawia się u boku takich celebrytek jak Ewelona, Marta Linkiewicz czy Natalia Janoszek. Miller nie zrezygnowała też z modelingu – wciąż zamieszcza fotki z różnych sesji zdjęciowych na swoim Instagramie, gdzie jej życie śledzi ponad 153 tys. ludzi.

Ktoś wysłał Millerowi zdjęcia pośladków jego wnuczki?

I chociaż Miller w mediach społecznościowych teraz głównie zamieszcza materiały z „Królowych przetrwania”, we wtorek późnym wieczorem pokazała zrzut ekranu ukazujący post, który 25 grudnia pojawił się w serwisie X (dawny Twitter – red.). Widać na nim zbitkę zdjęć – z jednej strony selfie Moniki Miller, a z drugiej strony fotkę przedstawiającą wytatuowane pośladki.

„Pokazałem tylko jak jego wnusia wygląda, a on się wkur*** i mnie zablokował, no to chyba zrobiłem mu święta” – napisał użytkownik o nicku Monter.

Do sprawy nie odniósł się co prawda Leszek Miller, ale w sprawie szybko interweniowała sama celebrytka. Postanowiła uciąć wszelkie spekulacje i zapewnić, że zdjęcie, o którym mowa, nie przedstawia jej pośladków.

„Już wysyłam pisemko do prawnika. Zniesławienie i szerzenie nieprawdziwych wiadomości jest karalne” – podkreśliła. „To randomowe zdjęcia z neta, a nie moje” – dodała.

Relacja Moniki Miller i jej dziadka Leszka Millera

Monika Miller ma bardzo bliskie kontakty ze swoim dziadkiem, byłym premierem Polski. W 2018 roku udzielili nawet wspólnego wywiadu na łamach portalu Wirtualna Polska. W nim Leszek Miller przyznał, że długo nie miał pojęcia o tym, że jego wnuczka przez to, że był politykiem była szykanowana w szkole. W tym samym roku Monika Miller po raz pierwszy w rozmowie z "Vivą!" opwowiedziała o tym, że to właśnie jej dziadek poinformował ją o samobójczej śmierci jej ojca. Wyznała, że jej tata zmagał się z depresją, a radził sobie z nią pijąc alkohol.

Jak tłumaczyła, jej ojciec był bardzo wrażliwy i „był w nim jakiś smutek”. – Bardzo żałuję, że nie porozmawialiśmy ani o życiu, ani o tym, czego by chciał i jakie ma plany – wyznała Monika Miller. – Ja nawet nie wiem, czym dokładnie się mój tata zajmował. Mówiło się, że jest biznesmenem. Ale najbardziej żałuję, że nigdy nie zapytałam go o to, czego się boi, co chciałby zrobić w życiu, a czego żałuje. Teraz już się tego nie dowiem. Nawet od mamy, bo też mało o nim wiedziała – dodała.

