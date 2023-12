Caroline Derpieński zaatakowana przez stalkera. Pokazała jego zdjęcie

Caroline Derpieński to influencerka z 8,1 mln obserwujących na Instagramie. Młoda celebrytka stała się w Polsce bardzo sławna ze względu na liczne wywiady, w którym opowiadała o swoim „dollarsowym życiu” i narzeczonym milionerze. Gościła w takich formatach jak „Kuba Wojewódzki” czy „Damy i wieśniaczki”, a od pewnego czasu znów jest w Stanach Zjednoczonych i dzieli się swoim życiem na Instagramie.

W środę 27 grudnia zamieściła na swoim InstaStory niepokojącą relację. Poinformowała, że pojechała do sklepu z obrazami w Pompano Beach na Florydzie, a gdzie została napadnięta przez stalkera. Z jej relacji wynika, że widział on ją już jak wchodziła do sklepu i, gdy wychodziła z budynku, czekał na nią i nagrywał ją telefonem „bardzo blisko twarzy”. „Zaczął atakować mnie słownie po polsku, był agresywny i nadpobudliwy” – napisała Derpieński.

Caroline Derpieński wezwała na miejsce policję

„Bardzo się wystraszyłam, dlatego wróciłam do sklepu i czekałam 10 min aż on sobie pójdzie spod sklepu, ale nie poszedł. Czekał na mnie z włączonym telefonem” – czytamy. W związku z tym, że celebrytka obawiała się o swoje życie i nie mogła wrócić do samochodu, wezwała na miejsce policję. Wcześniej wychyliła się ze sklepu i nagrała mężczyznę. Jego zdjęcie zamieściła w mediach społecznościowych.

Jak podała, to około 60-letni Polak, niewykluczone, że mieszający w Pompano Beach. „Kiedy zobaczył policję stalker uciekł i nikt z nas nie widział dokładnie, do jakiego auta wsiadł” – podała celebrytka, dodając, że policjanci pomogli jej z zakupami dostać się do auta. „Jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, jak cudowną mamy policję na Florydzie. Przyjeżdżają momentalnie i w każdej sytuacji zagrożenia pomagają” – przekazała. Derpieński zapewniła, że jest już bezpieczna w swoim domu, a dzisiejsza sytuacja została zakończona policyjnym raportem.

Galeria:

Styl Caroline Derpieński. Tak ubiera się celebrytkaCzytaj też:

Krzysztof Stanowski nagra film o Caroline Derpienski? Jest reakcja influencerkiCzytaj też:

Oto 50 najbardziej wpływowych Polaków. Pierwsze miejsce zaskakuje