Kim Kardashian oburzyła internautów swoją świąteczną stylizacją. „Chce, żeby o niej mówiono”

Mimo wielu kontrowersji, Kim Kardashian nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych celebrytek świata, której życie śledzą miliony osób w każdym zakątku Ziemi. Nie tylko jej wypowiedzi są szeroko komentowane w mediach, ale przede wszystkim wygląd. Teraz uwagę internautów przykuła wyszukana stylizacja, w której bizneswoman świętowała Boże Narodzenie.

Bożonarodzeniowa suknia Kim Kardashian

Dzięki pomocy Kanye'go Westa, Kim Kardashian zaczęła być uznawana przez wiele osób za ikonę mody. To właśnie były mąż zapoznał ją z projektantami i wymienił zawartość jej szafy. W trakcie małżeństwa, celebrytka wyrobiła sobie własny styl i nawet po ich rozstaniu podbija branżę fashion. Mimo tego, w ciągu ostatnich paru lat nie obyło się bez wielu skandali dotyczących jej wyglądu.

Jednym z nich był wybór stylizacji Kim Kardashian na MET Galę w 2022 roku. Wówczas gwiazda wypożyczyła kultową suknię, w której w maju 1962 roku, przed 15-tysięczną widownią i 40 milionami widzów przed telewizorami, Marilyn Monroe odśpiewała „Happy Birthday, Mr. President” ku czci prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego. Uszyta z transparentnej siateczki, ale przykryta ponad dwoma tysiącami kryształów kreacja, została przez celebrytkę poważnie uszkodzona. Po tym wydarzeniu Międzynarodowa Rada Muzeów wydała oświadczenie, w którym jednoznacznie orzekła o niedopuszczalności wypożyczania przez muzea ubrań historycznych. Niezrażona tym faktem Kim Kardashian teraz zdecydowała się na podobny ruch.

W niedzielny wieczór 24 grudnia celebrytka zorganizowała w swoim domu w Los Angeles bożonarodzeniowe przyjęcie, na którym nie zabrakło jej znanych sióstr i matki, a także popularnych przyjaciół. Kim Kardashian na owym wydarzeniu zaprezentowała się w błękitnej kreacji o długości maxi, która została obszyta futrem. Owa suknia pochodziła z kolekcji zmarłego już Thierry'ego Muglera na sezon jesień-zima 1997. Nie byłoby w tym nic skandalizującego, gdyby nie fakt, że celebrytka pokazała, jak w tym projekcie... zjeżdża w towarzystwie Paris Hilton po sztucznym śniegu na sankach.

Z tego powodu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy nie szczędzili celebrytce ostrych słów. Czytamy: „Poziom braku szacunku Kim do tej sukienki jest zdumiewający”, „Na zawsze będę ją nienawidził z powodu tego, w jaki traktuje historyczne suknie”, „Smutne. Niszczenie kolejnej archiwalnej sukienki”, „Kim Kardashian lekceważy kolejny kultowy kawałek historii mody” czy „Nieuniknione są uszkodzenia spowodowane zjeżdżaniem w tym projekcie na sankach. To szalone. Zrobiła to, bo chce, żeby o niej mówiono”. Zdarzyło się jednak kilka osób o odmiennym zdaniu – niektórzy stwierdzili: „Ubrania są przecież po to, by być noszone”. Poniżej możecie zobaczyć filmik prezentujący celebrytkę w owej kreacji, a także fragment pokazu mody sprzed lat.

