Tomasz Kammel życzy „obiektywnych dziennikarzy”. Internauci kpią w komentarzach

Tomasz Kammel jest związany z Telewizją Polską od początku swojej dziennikarskiej kariery w 1997 roku. Początkowo współpracował z Karoliną Korwin-Piotrowską – wspólnie prowadzili „Filmidło”. Potem był gospodarzem wielu programów stacji, w tym „Randki w ciemno”, „Kawy czy herbaty”, „Teleexpresu”, „Pytania na Śniadanie” czy „Dzieciaki górą”. Nieco później prowadził także „The Voice of Poland”, „The Voice Kids”, „Tylko Ty!”, „To był rok” czy „Wiesz czy nie wiesz?”.

Życzenia Tomasza Kammela rozwścieczyły internautów

W związku ze świętami Tomasz Kammel zamieścił teraz w swoich mediach społecznościowych życzenia dla intternautów. Wspomniał w nich o rzetelnym dziennikarstwie, a do rozwścieczyło obserwujących jego profil.

„W 2024 roku, chcę żyć w kraju, w którym dziennikarze są obiektywni i zamiast uprawiania polityki, rzetelnie relacjonują politykę” – napisał między innymi Kammel. Napisał też, że chciałby, aby „różnica poglądów nie oznaczała stania po drugiej stronie barykady” i „ludzie potrafili się jednoczyć w imię czegoś, a nie tylko przeciwko czemuś”. Przypomniał ponadto, że tego samego życzył sobie w 2023 roku.

Internauci nie zareagowali na te życzenia pozytywnie. Od razu wytknęli Kammelowi, że od lat pracuje dla stacji, której daleko do szerzenia tego typu idei.

„Panie Tomaszu, a co Pan robił do tej tej pory w tvppis, przykro. Nigdy Pan się nie wypowiedział »na nie«. Mam problem z Panem”; „Jest Pan twarzą reżimu i NA PEWNO na zawsze ludzie będą pana kojarzyli tylko z Kaczyńskim”; „Musiał mieć Pan kręgosłup jak misie żelki, że Pana tam zostawili tyle lat i/lub nie odszedł Pan. Zawsze się zastanawiałem – taki sympatyczny i niegłupi facet, a firmuje swoją twarzą TVP?”; „Wiem że nie był Pan w czołówce PiSlamskich redaktorów ale mimo wszystko nie odszedł Pan kiedy było właściwym odejść”; „Czyli Pan się cieszy że zostało przejęte TVP czy jak, jaka jest Pana opinia polityczna bo już nie pojmuje”; „Przecież w takim kraju żyłeś przez ostatnie 8 lat. Nie zapominajmy, że był wybierany do prowadzenia imprez organizowanych przez spółki skarbu państwa” – wytknęli Kammelowi obserwujący jego profil.

