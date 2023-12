Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i artysta kabaretowy miał zaledwie 54 lata

Media obiegła niezwykle przykra informacja. Po trzech dniach walki o życie w szpitalu zmarł Krzysztof Respondek. Jeszcze kilka dni temu dał swój ostatni występ. Fani artysty są poruszeni. O jego śmierci w sieci poinformował przyjaciel aktora.

Kulisy śmierci Krzysztofa Respondka

Pochodzący ze Śląska Krzysztof Respondek zmarł w piątek 22 grudnia w szpitalu w Zabrzu po przebytym zawale. O jego śmierci poinformował na Facebooku Krzysztof Hanke. Napisał krótko: „Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać”.

Więcej szczegółów na temat odejścia Krzysztofa Respondka jego przyjaciel ujawnił w rozmowie z portalem „Ślązag”. Okazało się wówczas, że jeszcze kilka dni temu dali wspólny występ. – Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12.52 — powiedział Krzysztof Hanke.

– Znaliśmy się ze 30 lat. W kabarecie Rak występowaliśmy razem od 2000 roku. Jaki był Krzysiek? Zawsze robił wszystko, żeby bawić ludzi. Za to będą go pamiętać, za jego pogodę ducha i radość – dodał załamany Krzysztof Hanke.

Skąd był znany Krzysztof Respondek?

Krzysztof Respondek urodził się 17 lipca 1969 roku w Tarnowskich Górach. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST. W latach 90. był aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. były to takie sztuki jak: „Ślady” (1993) w reżyserii Józefa Szajny, „Skrzypek na dachu” (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i „Fame” (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. 1 stycznia 1999 roku został artystą kabaretu Rak.

Nie były mu obce także występy na małym i dużym ekranie. Popularność zdobył, dzięki roli w serialu „Barwy szczęścia”, w którym grał w latach 2007–2015. Można go było zobaczyć także w „Agentkach”, „Naznaczonym” czy filmie „Magneto” (1993) Jana Jakuba Kolskiego. Był gospodarzem programu „Najśmieszniejsze momenty świata”. W 2008 roku zwyciężył w finale trzeciej edycji programu Polsatu „Jak oni śpiewają”, a rok później został laureatem „mistrzowskiej” edycji show.

W 2011 r. za wykonanie utworu „Berega Rossii” zdobył główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Dwa lata później wydał swoją debiutancką płytę pt. „Taki świat kupuję”. W 2015 roku natomiast uczestniczył w czwartej edycji programu Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Rodzina członka kabaretu Rak

Krzysztof Respondek był żonaty z Katarzyną, miał dwie córki: Antoninę i Florentynę. W jednym z wywiadów przyznał, że to właśnie rodzina daje mu siłę. – Uważam, że nikt jeszcze nie wymyślił czegoś mądrzejszego od instytucji małżeństwa. A sukcesem naszego 20-letniego związku jest umiejętność dochodzenia do kompromisów. Oczywiście nie zawsze jest kolorowo. Bywają chwile większych i mniejszych kryzysów. Ale wiemy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Potrafimy też sobie wybaczać. Założyliśmy rodzinę i dla niej warto to robić – mówił.

Czytaj też:

Zofia Merle nie żyje. Była gwiazdą „Misia” i serialu „Alternatywy 4”Czytaj też:

Zmarł gwiazdor „Chirurgów” i „Transformersów 3”. Miał 93 lata