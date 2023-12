Krzysztof Stanowski zmieszał z błotem Jakuba Rzeźniczaka. „Powinieneś dostać wpi****l”

Z publikowanych przez Paulinę i Jakuba Rzeźniczaków materiałów wynika, że umówieni byli w „Dzień Dobry TVN” na wywiad o tematyce świątecznej. Prowadzący rozmowę Mateusz Hładki szybko jednak przeszedł do kontrowersyjnych tematów, wielokrotnie już poruszanych przez byłego piłkarza.

Po szybkich pytaniach o relację z nową małżonką i ich przygotowania do powitania na świecie wspólnego dziecka, przeszedł do wątków dotyczących zmarłego syna Rzeźniczaka Oliwiera, którego miał z Magdaleną Stępień, wywołując wzruszenie u gościa śniadaniówki. Potem zagadywał go z kolei na temat jego córki Inez, którą ma ze związku z Eweliną Taraszkiewicz. Niedawno piłkarz stracił władzę rodzicielską nad dziewczynką. Przekazał w rozmowie z „DD TVN”, że nastąpiło to z jego inicjatywy.

– Nie mam kontaktu z córką i to jest moja decyzja. Nie chcę się powtarzać i nie chcę do tego wracać. Po prostu nie czuję żadnej więzi po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały. Próbowanie co chwilę jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja – przekazał.

To właśnie te słowa Rzeźniczaka wywołały w sieci ogromne oburzenie. W odpowiedzi na nie Ewelina Taraszkiewicz wystosowała do swojego byłego partnera list otwarty, a w sprawie głos zabrał także chętnie wypowiadający się ostatnio na każdy temat w sieci Krzysztof Stanowski. W brutalnych słowach na kanale WeszłoTV dziennikarz podsumował Rzeźniczaka, wyjaśniając, że „nie może się kneblować, skoro cały w środku się gotuje”.

Krzysztof Stanowski do Jakuba Rzeźniczka: Stałeś się złym człowiekiem

Stanowski na początku swojej wypowiedzi stwierdził, że Jakuba Rzeźniczaka „pop********o” i dodał, że wie, że piłkarz „zawsze chciał być dobry” i „ma w sobie pierwiastek dobra”, ale „stał się człowiekiem złym”. Zwrócił uwagę na to, że sportowiec zafundował swojej córce „internetową kartotekę”, niszcząc jej nie tylko dzieciństwo ale i start do dorosłego życia. – Ona durniu nie zawsze będzie miała sześć lat. Kiedyś będzie miała 14, 20, 28... i będzie ciągnęła za sobą te twoje wyznania, które pomagają wyłącznie tobie – mówił, oceniając, że w taki sposób postępuje tylko potwór.

Dziennikarz przypomniał, że Jakub Rzeźniczak już wcześniej zdradził za dużo w podcaście Żurnalisty – przyznał m.in. że Ewelinę Taraszkiewicz poznał przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon.

– Musiałeś zaszokować kolejnym wyznaniem, że Ty tej sześcioletniej dziewczynki nie kochasz, nie chcesz znać, nie chcesz, żeby twoje córki się znały. Zaj*****e wyznanie prawdziwego mężczyzny. (...) Świat nie jest sprawiedliwy, być może zacznie to wykorzystywać i mścić się na tej dziewczynce, dlatego nagrywam to, żeby tę sprawiedliwość przywrócić. To Ty powinieneś dostać wpi****l za tę sytuację, a nie osoby niewinne – ocenił Stanowski. – Czy pomyślałeś, jak ona się poczuje za lat 10, kiedy ktoś jej powie: Ty jesteś córką prostytutki, a nie kocha cię nawet twój własny ojciec? Gotujesz ludziom piekło, zatruwasz życie niewinnego dziecka. A wszystko to robisz w atmosferze manifestacji własnego szczęścia – ocenił dziennikarz.

Stanowski podsumował, że wedle jego opinii Rzeźniczak stał się „ćpunem Instagrama”, degraduje się i „żałośnie zatracił się” w popularności.

