Maciej Orłoś ma radę dla polityków PiS: Stwórzcie swoją telewizję i radio

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że Maciej Orłoś – wraz z ośmioma innymi osobami – złożył do marszałka Sejmu, marszałkini Senatu oraz Komisji kultury i środków przekazu list, w którym zadeklarował gotowość w odbudowie Telewizji Polskiej. Wspólnie podkreślili wówczas, że: „zrobili dla niej setki programów, spędzili w pracy całe lata, dziesięciolecia, poznali tę firmę od podszewki” i dodali, iż chcą dalej pracować w TVP po zmianach. „Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i do niej zapraszamy” – pisali.

Przez 25 lat Orłoś był twarzą „Teleexpressu” i nie kryje, że wróciłby do pracy w TVP. W ostatnim wywiadzie nie zaprzeczył informacjom o swoim powrocie i podkreślał, że są różne warianty zmian publicznego nadawcy. Trudno się zatem dziwić, że na bieżąco komentuje na swoim Instagramie wydarzenia, które mają w tym kontekście miejsce w przestrzeni publicznej. Teraz odniósł się do tego, co dzieje się od wtorku 19 grudnia w siedzibach Telewizji Polskiej.

Orłoś skomentował to, co robią politycy PiS w TVP

Przypomnijmy, we wtorek w siedzibach Telewizji Publicznej zebrało się wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Była to reakcja na przyjęcie w Sejmie uchwały w sprawie „przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”.

Politycy PiS zbojkotowali głosowanie, a potem w siedzibach TVP– na Woronicza i placu Powstańców – rozpoczęli „nocne dyżurowanie”. Na antenach TVP „paski” zmienione zostały na czarny kolor. Widzowie mogli zobaczyć na nich hasła: „Zamach »koalicji 8 gwiazdek« na media publiczne” czy też „»Koalicja 8 gwiazdek« próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP". Jarosław Kaczyński swoje pojawienie się w siedzibach TVP tłumaczył bronieniem „silnych mediów antyrządowych”. Zapowiedział, że politycy PiS będą dyżurować po 10 osób w siedzibach telewizji publicznej.

Maciej Orłoś nie krył oburzenia całą sytuacją. „Państwo z PiS, jeśli chcecie mieć swoją tubę propagandową, to ją sobie zróbcie, stać was – stwórzcie swoją telewizję i swoje radio. Wykorzystywanie MEDIÓW PUBLICZNYCH do waszych partyjnych celów jest absolutnie skandaliczne i niezgodne z prawem” – napisał na swoim InstaStory.

