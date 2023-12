Natalia Janoszek wyznała, że miała myśli samobójcze. Krzysztof Stanowski: Ckliwe bzdury

Już w grudniu na Playerze obejrzymy nowy program „Królowa przetrwania”, w którym powraca po dłuższej nieobecności i aferze, wywołanej przez materiały publikowane Krzysztofa Stanowskiego, Natalia Janoszek. Celebrytka zmierzy się z 11 innymi kobietami, w tym Moniką Miller, Eweloną czy Martą Linkiewicz.

Natalia Janoszek: Miałam myśli samobójcze

Z okazji premiery programu Janoszek udzieliła pierwszego wywiadu po przerwie, w którym opowiedziała o tym, jak zniosła to, co działo się w ostatnich miesiącach wokół jej osoby.

– Myślę, że tego, co spotkało mnie w ostatnich miesiącach, wiele osób nie byłoby w stanie przeżyć. I nadal jest mi ciężko, ale stwierdziłam, że albo ja o siebie zawalczę, albo dam się zniszczyć – powiedziała. – Nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze. Nadal jest mi ciężko, bo jednak to jest 12 lat mojej pracy, które ktoś sobie tak po prostu wziął, żeby zrobić sobie na mnie „fejm” – stwierdziła.

Podkreśliła w rozmowie, że skoro ona nie może nazywać się aktorką, ponieważ nie skończyła szkoły aktorskiej, to Stanowski nie powinien nazywać się dziennikarzem, bo nie skończył studiów dziennikarskich. Janoszek przypomniała, że ma nadzieję, że wszystko rozstrzygnie rozprawa sądowa w tej sprawie. Zapewniła, że był to pierwszy krok, jaki podjęła, bo nie ma w zwyczaju kłócić się z ludźmi w sieci. – Wierzę, że prędzej czy później prawda się obroni. To, że zostałam pogrzebana żywcem i spisana na straty, może było zbyt pochopne – powiedziała.

Gwiazda pytana była też o wypowiedzi na jej temat ze strony Macieja Dowbora. – Maciej nie lubił mnie od początku programu, chyba mało kogo lubi. Łatwo się wypowiadać, gdy się dostało pracę w telewizji w łatwy sposób i nie trzeba było na to pracować – powiedziała Natalia Janoszek. Podkreśliła jeszcze raz, że nigdzie nie mówiła, że jest „wielką gwiazdą Bollywood”.

Krzysztof Stanowski odpowiedział Natalii Janoszek

Na wywiad Janoszek odpowiedział sam Krzysztof Stanowski, zamieszczając wpis w serwisie X (dawny Twitter – red.). „Ja też miałem myśli samobójcze, gdy słuchałem jej setnej zmyślonej historii. W myślach samobójczych mamy więc 8:8 i możemy iść do przodu bez tych ckliwych bzdur” – stwierdził.

