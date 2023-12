Maciej Maleńczuk do gwiazd disco-polo, występujących w TVP: Wracajcie do stodoły, skąd wyszliście

Wraz ze zmianami w TVP pracę w medium stracić mogą dotychczasowi ulubieńcy stacji czyli gwiazdy disco-polo. Zenon Martyniuk, Marcin Miller, Sławomir Świerzyński czy inni artyści tego gatunku byli stałymi bywalcami formatów Telewizji Polskiej. Pojawiali się wszędzie – nie tylko na imprezach sylwestrowych publicznej telewizji, ale też w „Szansie na sukces” czy „Sprawie dla reportera”.

W 2020 o autorze piosenek takich jak „Przez twe oczy zielone” czy „Królowa Nocy”, powstał pełnometrażowy film biograficzny, za którego dystrybucję odpowiadała w całości Telewizja Polska. Jacek Kurski podczas pełnienia funkcji prezesa Telewizji Polskiej wielokrotnie przekonywał, że „miliony Polaków kochają disco-polo i miliony Polaków się przy nim bawią”.

– Stwierdziłem, że jako prezes telewizji publicznej nie mogę pozwolić na to, żeby ten proceder takiego stygmatyzowania i pogardzania ludźmi, milionami widzów telewizji publicznej trwał – mówił.

Nieco mniej sympatii do tego gatunku miał nowy szef TVP Mateusz Matyszkowicz, który tuż po objęciu tego stanowiska, odwołał występy wielu discopolowców na imprezie z otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Potem jednak gwiazdy tego gatunku znów pojawili się na antenie TVP przy okazji show „Roztańczony Narodowy”.

Maciej Maleńczuk ocenił talent gwiazd disco-polo. Nie przebierał w słowach

W związku z zapowiadanymi przez nową koalicję rządową zmianami, w TVP tym razem może na dobre zniknąć repertuar discpolowców. O to pytany był w „Onet Rano” Maciej Maleńczuk, który nie zamierzał silić się na delikatność.

– Niech sobie wracają do stodoły, skąd wyszli, a nie panoszą się po publicznych telewizjach i biorą państwowe pieniądze – powiedział, kierując swoje słowa do gwiazd disco-polo. Jak mówił, jego samego poproszono o to, aby wystąpił na jubileuszu zespołu Boys. – Chcieli, abym coś im zaśpiewał. Z przykrością stwierdzam, że absolutnie odmawiam. Bierzecie pieniądze za swoje plagiaty, za to, że wypuszczacie wszystko z presetu, zamiast grać na keyboardzie, to naciskacie start i za to bierzecie 120 tysięcy złotych?! – oburzał się.

Według Maleńczuka do Telewizji Polskiej powinna wrócić „kreatywność”. – Powinni ludzie na przykład na podstawie oglądania telewizji dowiedzieć się, czym się różni trąbka od saksofonu, bo w tej chwili jest to niemożliwe – ocenił artysta.

Czytaj też:

Jarosław Kurski zostanie prezesem TVP? „Wieści z miasta”Czytaj też:

Samuel Pereira straci pracę. Wiadomo, kto ma kierować TVP Info