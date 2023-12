Nietypowe tradycje świąteczne w domach gwiazd. Jak spędzają ten czas?

Co roku w święta ubieramy choinkę i wypatrujemy pierwszej gwiazdki, na stole w wielu polskich domach jest 12 potraw wigilijnych i pozostawione puste miejsce – dla wędrowca. Każda tradycja jest jak fascynująca opowieść łącząca przeszłość i teraźniejszość. W święta nie brakuje takich wyjątkowych momentów także w domach gwiazd. Jakie tradycje kultywują w tym magicznym czasie?

Kris Jenner wysyła bliskim domki z piernika



Od Kris Jenner, amerykańskiej bizneswoman, osobowości telewizyjnej i celebrytki, wywodzi się słowo „mamager”. Odpowiedzialna jest za spektakularne kariery swoich dzieci, w tym Kim Kardashian czy Kylie i Kendall Jenner. Potrafiła w odpowiednim momencie wykorzystać swoją popularność, a dom zamieniła na plan reality show. Wszystko jednak się opłaciło – jej córki są obecnie jednymi z najbardziej znanych kobiet na świecie.

O Kris Jenner ciepło wypowiadają się jej przyjaciele i znajomi z branży. I każdy, kto oglądał reality show o jej życiu doskonale wie, że dla 68-latki bardzo ważne są święta spędzone w rodzinnym gronie. Dużą uwagę przywiązuje też do tradycji, które od lat stara się kultywować.

Kris Jenner uwielbia cukiernię Solvang Bakery w Los Angeles, do której zabierana była przez swoich najbliższych w okresie świątecznym od czasu, gdy była małą dziewczynką. Ona sama także dbała o to, aby pojawić się tam co roku ze swoją rodziną. Teraz, gdy każde z jej dzieci ma mnóstwo obowiązków, nieco zmieniła ten rytuał. Wysyła każdemu z nich w każde święta domki z piernika z cukierni, które należy samodzielnie złożyć. Ta wersja tradycji w wykonaniu Kris Jenner trwa już od ponad 15 lat.



Eva Longoria o północy rusza na mszę i rozdziela sprawiedliwie posiłki „na wynos”



Eva Longoria uważana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. W Polsce podbiła serca widzów głównie dzięki roli w serialu „Gotowe na wszystko”, gdzie wcielała się w Gabrielle. W rozmowie z magazynem „Us Weekly” gwiazda zdradziła, że święta są dla niej bardzo ważnym momentem w roku. Przyznała, że w związku z tym, że jest Meksykanką, świętuje 24. grudnia, nietypowo, jak dla Amerykanów.

– Przygotowujemy tego dnia gigantyczny posiłek i prezenty – to wszystko jemy i odpakowujemy wieczorem. Zwykle o północy wybieramy się do kościoła. To nasza tradycja – podkreśliła. – Tamales to obowiązkowy element świąt w mojej rodzinie i trzeba je później sprawiedliwie rozdzielić w porcjach na wynos, bo inaczej groziłaby nam wojna. Musimy je liczyć – żartowała aktorka.



Gwyneth Paltrow gotuje z dziećmi

Gwyneth Paltrow, laureatka Oscara za film „Zakochany Szekspir” zdradziła z kolei, że najbardziej ceni w świętach czas spędzony z dziećmi.



– Moje dzieci bardzo angażują się w gotowanie razem ze mną, zwłaszcza mój syn Moses, który uwielbia gotować i ma przy tym dużo cierpliwości, co jest bardzo urocze – powiedziała. – Kocham te wszystkie zapachy, grzane wino, dodatki do indyka. Lubię mieć wokół siebie całą rodzinę. Mamy bardzo tradycyjne święta – mówiła.



Jane Seymour organizuje wielką ucztę



Jane Seymour, niezapomniana doktor Quinn, w święta nie uznaje podziałów i rodzinnych waśni. – Zapraszam wszystkich byłych mężów, ich obecne żony i ich byłe żony oraz każde dziecko z rodziny. Przychodzą także nasi bliscy przyjaciele, bez których nie wyobrażamy sobie tego czasu. To wielka uczta, w której bierze zazwyczaj udział co najmniej 40 osób – zdradziła aktorka.



Melissa Joan Hart wyczekiwała Mikołaja, teraz robią to jej dzieci

Melissa Joan Hart, która przez lata wcielała się w Sabrinę, nastoletnią czarownicę, wyznała, że tradycja, którą kultywuje, sięga czasu jej dzieciństwa.



– To robili moi rodzice i teraz my robimy to ze swoimi dziećmi. W poranek Bożego Narodzenia, dzieciaki siedzą na szczycie schodów i czekają, aż mama i tata zejdą na dół i sprawdzą, czy Mikołaj już przyszedł i czy wyszedł – zdradziła.



– Myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że moja mama w jedne ze świąt za wcześnie zasnęła, a Mikołaj nie przyszedł, więc musieliśmy wrócić do łózek i poczekać. To najlepsza rzecz na świecie – czekanie na szczycie schodów i oczekiwanie w ekscytacji – podkreśliła.



Kurt Russell i Goldie Hawn tropią z dziećmi i wnukami Świętego Mikołaja

Kurt Russell, który od 1983 roku jest związany z aktorką Goldie Hawn, przyznał, że w ich domu zawsze jest gwarno i szczęśliwie.



– Jemy duży posiłek, potem dzieci zakładają piżamy, rozpalamy ogień i kiedy robi się ciemno wybieramy kogoś, kto czyta wiersz „Noc wigilijna” Clementa Clarke'a Morre'a. Po tym dzieciaki zaczynają się już niecierpliwić i tropimy Świętego Mikołaja. Nagle w naszym domu rozbrzmiewają cichutkie dzwonki sań, a wtedy zaczyna się prawdziwy szał – opowiedział.



Rodzina Seleny Gomez robi świąteczne losowanie

W domu Seleny Gomez co roku przeprowadza się losowanie i każdy otrzymuje zabawne prezenty.



– Nagle cała masa dorosłych bawi się głupimi zabawkami, wśród nich biega gromadka szczęśliwych dzieci, a na stole nie brakuje dobrego jedzenia – wyznała. – Ja naprawdę nie mogę co roku doczekać się tego, by spędzić czas ze swoją rodziną – podkreśliła.

