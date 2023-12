Nie żyje Colin Burgess, perkusista AC/DC. Był bohaterem wyjątkowego dokumentu

O śmierci Colina Burgessa zespół poinformował w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku. „Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Colina Burgessa” – czytamy. „Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Szczęśliwe wspomnienia, rock in peace Colin” – napisali członkowie zespołu. Przyczyna śmierci muzyka nie została podana do wiadomości publicznej.

Burgess był perkusistą AC/DC od listopada 1973 do lutego 1974, kiedy zespół dopiero zaczął pojawiać się na dużej scenie. Grał na perkusji na debiutannckim singlu zespołu „Can I Sit Next To You Girl?” (wideo poniżej).

Co po AC/DC robił Colin Burgess?

Zespół rzekomo zwolnił Colina Burgessa za to, że występował na scenie pod wpływem alkoholu. Później zastąpił go Phil Rudd, który wraz z zespołem został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako „klasyczny” perkusista AC/DC.

Po AC/DC Burgess założył zespół The Masters Apprentices, który w 1998 roku został wprowadzony do Galerii Sław australijskiego przemysłu fonograficznego (ARIA). Na późniejszym etapie swojej kariery Burgess zwrócił na siebie uwagę, ponieważ przeżył wraz ze swoim bratem Dennym poważny wypadek samochodowy, gdy jechali na imprezę z okazji premiery albumu grupy. Obydwaj byli później bohaterami filmu dokumentalnego o swoim powrocie do zdrowia i sławy, zatytułowanego „The Comeback Kings”. Założyli potem The Burgess Brothers Band, a następnie przekształcili go w Burgess Burgess.

