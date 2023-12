Przepis na świąteczne ciasteczka Taylor Swift. Podbiły internet!

Co roku w okresie świątecznym fani Taylor Swift zajadają się ciasteczkami, o których w 2009 roku mówiła artystka. Miłośniczka muzyki, kotów i pieczenia, przekonywała, że to jej ulubione słodkości w tym wyjątkowym w roku czasie. Oto przepis autorstwa bloga kulinarnego JoyTheBaker, którym zainspirowała się przed laty artystka. Ulepszyła go jednak nieco – dodając wyjątkowe przyprawy czy ajerkoniak. Zachęcamy nie tylko fanów Taylor Swift, aby spróbowali tego pysznego i łatwego przepisu.

Przepis na ulubione ciasteczka Taylor Swift

Co potrzebujesz:

1/2 szklanki masła o temperaturze pokojowej

1/2 szklanki oleju roślinnego (rzepakowy lub słonecznikowy)

1/2 szklanki (100 gramów) granulowanego cukru

1/2 szklanki cukru pudru

1,5 łyżeczki mielonego imbiru

1 łyżeczka mielonego cynamonu

1/2 łyżeczki zmielonego ziela angielskiego

1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

1/4 łyżeczki mielonego kardamonu

1/8 łyżeczki zmielonych goździków

szczypta świeżo mielonego czarnego pieprzu

1 duże jajko

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub nasiona z 1 laski wanilii

2 szklanki (250 gramów) mąki uniwersalnej

3/4 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

Cukier cynamonowy lub brązowy

Produkty na polewę:

1 1/2 szklanki (180 gramów) cukru pudru

1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

3 łyżki mleka lub ajerkoniaku

Jak zrobić ciasteczka Taylor Swift?

Ciasto:

Ubij w misce samo masło (przez około minutę), aby było dobrze zmiękczone. Powoli dodawaj olej. Licz się z tym, że może nie w pełni połączyć się z masłem, ale nie przeszkadza nam to. Do miski z masłem i olejem dodaj cukier granulowany, cukier puder i przyprawy korzenne. Miksuj, aż wszystko się połączy. Dodaj jajko i ekstrakt waniliowy i ponownie miksuj, aż składniki się dokładnie połączą. Wymieszaj razem mąkę, sodę oczyszczoną i sól, używając drewnianej łyżki. Potem dodaj tę miksturę do powstałego wcześniej ciasta, postaraj się to również wymieszać drewnianą łyżką lub szpatułką. Ciasto przykryj i wstaw do lodówki na co najmniej godzinę, aby mąka wchłonęła wilgoć, a masło ponownie się schłodziło. Po wyciągnięciu ciasta z lodówki, uformuj z niego grube dyski (około dwie łyżki ciasta na jeden dysk, jeżeli robisz większe ciasteczka). Posyp każdy dysk cukrem cynamonowym, a następnie ułóż je w kilkucentymetrowych odstępach na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180 st. C (pamiętaj, aby włożyć je do rozgrzanego piekarnika!) od 12 do 14 minut w przypadku większych ciasteczek i od 8-10 minut w przypadku mniejszych. Zanim przełożysz ciasteczka z blachy na paterę, odczekaj co najmniej 10 minut. Przez nałożeniem na nie polewy i zjedzeniem poczekaj, aż całkowicie ostygną.

Polewa:

W misce wymieszaj wszystkie składniki na polewę – cukier puder i mleko lub ajerkoniak w podanych wyżej ilościach. Nałóż polewę na środek każdego schłodzonego ciasteczka. Na koniec posyp każdy z dysków mieloną gałką muszkatołową.

Ciasteczka przechowuj w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej przez nie więcej niż 4 dni. Smacznego!

