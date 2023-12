Ewa Wanat przed śmiercią nagrała poruszające pożegnanie. „Do zobaczenia”

Słynna dziennikarka radiowa i telewizyjna, była redaktor naczelna radia TOK FM i dyrektorka programowa Polskiego Radia RDC, zmarła w środę 13 grudnia w wieku 61 lat w szpitalu niedaleko Berlina.

Teraz okazało się, że tuż przed śmiercią Ewa Wanat nagrała kilka słów dla swoich fanów, znajomych i internautów. W czwartek 14 grudnia późnym wieczorem wideo opublikowała w internecie siostra dziennikarki Joanna.

– Moi drodzy znajomi i przyjaciel, nagrywam wam filmik, który kręci moja siostra. Chcę tylko powiedzieć, że dostałam diagnozę – rak trzustki już na bardzo zaawansowanym etapie, nieoperacyjnym. Chyba dość szybko skończę tę opowieść, ponieważ jest mi bardzo ciężko mówić. Głównie fizycznie, bo układam sobie w myślach różne przemówienia, ale niestety nie byłam w stanie ich zapisać, jak mi przychodziły do głowy. Teraz jestem na ostatnim etapie, na oddziale paliatywnym w szpitalu za Belinem i bardzo chciałam wam wszystkim powiedzieć, tym, którzy obdarzyliście mnie swoim zainteresowaniem i sympatią, i również krytyką, dającą kopa do tego, by szperać, szukać, pracować i pisać. To są rzeczy nie do przecenienia – mówi na nagraniu Ewa Wanat.

– Wiem, że to już niedługo, nie mogę czekać, żeby tych parę słów powiedzieć. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo dały mi spotkania z wami, i w Radio TOK FM, i te w trakcie raka, kiedy właściwie przestałam się komunikować z internautami... Chciałam wam za wszystko podziękować. Dziękuję za to, że byliście i że mogłam być z wami. Do zobaczenia – mówi dziennikarka i uśmiecha się na koniec do wszystkich.

Pod postem pojawiło się już setki komentarzy od osób, które żegnają legendę. „Dziękuję za wszystko, Pani Ewo. Za temperament radiowy, za książki, za niezłomność. Była Pani drogowskazem dla mnie i pewnie dla wielu innych ludzi”; „Dziękuję za odwagę słów. Bardzo ceniłam panią Ewę za poglądy i za moc. Do zobaczenia”; „To, co dobrego Pani zrobiła, dla kobiet, dla LGBT, dla Polski, nie przeminie. Dziękujemy!” – czytamy.

Ewa Wanat

Ewa Wanat swoją przygodę z mediami rozpoczęła już w 1990 roku, kiedy współtworzyła Radio S Poznań. Od początku współpracowała te z „Gazet Wyborczą” i poznańskim oddziałem TVP. Dla telewizyjnej Jedynki i Dwójki tworzyła reportaże i filmy dokumentalne. Szefowała redakcją informacji i publicystyki w telewizji WTK z Poznania, wydawała serwisy w Radiu Plus w tym samym mieście.

Od stycznia 2003 do kwietnia 2012 Ewa Wanat była redaktor naczelną TOK FM. rowadziła tam popularne programy: „Kochaj się długo i zdrowo” (współprowadzącym był Andrzej Depko), „Zmiana mentalności” (ze Zbigniewem Miłuńskim), „Subiektyw i Mediacje”. W roku 2008 jej radio zdobyło tytuł Stacji Roku miesięcznika Media&Marketing. Tygodnik „Wprost” zaliczył ją do 100 najbardziej wpływowych Polaków roku 2011.

Od września 2012 do marca 2013 Wanat prowadziła cykl „Kobiecy punkt widzenia”, pojawiający się w TVP2 w „Pytanie na śniadanie”. Od 5 listopada 2012 do 29 kwietnia 2013 znów razem z Andrzejem Depko prowadziła audycję „Kochaj się” w Radiowej Jedynce. Od maja 2013 do września 2015 była redaktorką naczelną i dyrektorką programową Polskiego Radia RDC. W 2015 roku założyła radio Medium Publiczne.

Ewa Wanat była autorką kilku książek: „Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie” (współautorem był Andrzej Depko, zbioru wywiadów „Biało-Czarna” oraz „Deutsche nasz. Reportaże berlińskie”. Za tę ostatnią otrzymała nagrodę imienia Beaty Pawlak. W 2013 roku Wanat otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce. Z kolei w 2010 roku została laureatką Nagrody Hiacynta za „dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne”.