Powstaje wzruszający projekt ku pamięci Gabriela Seweryna

Gabriel Seweryn, projektant futer, znany jako „Versace z Głogowa” i uczestnik programu „Królowe życia”, zmarł niespodziewanie 28 listopada w Szpitalu Powiatowym w swoim rodzinnym mieście po tym, jak trafił tam skarżąc się na ból w klatce piersiowej. Stan celebryty chwilowo się poprawił, gdy podano mu płyny i leki. Później jednak doszło do nagłego zatrzymania krążenia i mimo podjętej reanimacji, która – wedle informacji przekazanych przez szpital – trwała bardzo długo, 56-latek zmarł.

Dramatyzmu całej sytuacji dodało wideo, które tuż przed śmiercią nagrał sam Gabriel Seweryn. Na nim skarży się, że nie może oddychać, a ratownicy z pogotowia nie chcą udzielić mu pomocy. Ratownicy tuż po tym, jak media nagłośniły sprawę nagrania, wydali oświadczenie, w którym zaznaczyli, że nie mogli pomóc projektantowi, ponieważ zarówno on, jak i jego znajomi, byli agresywni. Według służb potrzebna była pomoc policji, która została wezwana na miejsce. Prokuratura Okręgowa w Legnicy w odpowiedzi na te doniesienia wszczęła postępowanie dotyczące śmierci Gabriela Seweryna.

Sekcja zwłok Gabriela Seweryna nie dała odpowiedzi na to, jaka była przyczyna jego śmierci. Wciąż czekamy na wyniki badań toksykologicznych projektanta.

Przyjaciółka Gabriela Seweryna uczci jego pamięć. Co chce stworzyć?

Tymczasem kilka dni po pogrzebie celebryty, który odbył się 6 grudnia, jedna z jego przyjaciółek zorganizowała w sieci akcję, która ma uczcić jego pamięć. Wyjawiła swoje plany w rozmowie glogow.naszemiasto. Przekazała, że chce stworzyć dwa albumy, w których znajdą się archiwalne zdjęcia Gabriela Seweryna. Mają tam znaleźć się też fotografie, które przedstawiają projekty artysty.

– To ogromna strata nie tylko dla miłośników mody, ale i dla rodziny, dla jego mamy. Jako wieloletnia koleżanka, która także z Gabrielem pracowała, postanowiłam pozbierać to, co powinno być podsumowane. Zdjęcia projektów Gabriela, ich realizacji oraz wybrane wspomnienia przyjaciół i znajomych (...) – przekazała Anna Hamza.

Kobieta zapewniła, że punktem wyjścia jest zrobienie albumów dla najbliższych. – Czy pójdzie to dalej? Zobaczymy. Gabriel zasługuje na to, by był wspominany jako człowiek zdolny, jako wizjoner. Myślę, że to co wspólnie zrobimy, jest potrzebne i zostanie na lata po Gabrielu – powiedziała.

Na swoim profilu na Facebooku Anna Hamza zachęca, aby wszyscy, którzy znali Gabriela, podsyłali do niej ich wspólne fotki, a także fotografie jego futer, skór czy innych autorskich realizacji. Prosi też o opisanie wspomnień, jakie te osoby mają z projektantem. „Możecie pisać najprostrzym językiem. Ładnie to ujmę lub na wasze życzenie zacytuję” – zapewniła.

W tym samym poście Hamza poprosiła wszystkich, by nie zakłócali żałoby matce Gabriela Seweryna. „Z rodziną mam kontakt. Mama bardzo cierpi i trzeba jej dać spokój. Właśnie dlatego zajmuje się tym ja, a nie ktoś z rodziny. Oni nie myślą teraz o takich sprawach... To chyba oczywiste” – stwierdziła.

