Twórcy i obsada „Brooklyn 9-9” żegnają Andre Braughera. „Wszyscy są zdruzgotani”

W środę 13 grudnia publicystka Andre Braughera przekazała, że aktor zmarł w poniedziałek, po krótkiej chorobie. Miał 61 lat. Znaliśmy go z ról w takich serialach, jak „Wydział zabójstw Baltimore” czy „Brooklyn 9-9”. Dwukrotnego zdobywcę Emmy żegnają w sieci jego przyjaciele.

Aktorzy i twórcy „Brooklyn 9-9” żegnają Andre Braughera

„Nie mogę uwierzyć, że tak szybko odszedłeś. Jestem zaszczycony, że Cię znałem, śmiałem się z Tobą, pracowałem z Tobą i spędziłam z Tobą 8 wspaniałych lat, obserwując Twój niezastąpiony talent. To boli. Opuściłeś nas za wcześnie. Nauczyłeś mnie tak wiele. Zawsze będę wdzięczny za to, że mogłem Cię poznać” – napisał Crews. „Dziękuję za Twoją mądrość, rady, życzliwość i przyjaźń. Najszczersze kondolencje dla żony i rodziny w tym trudnym czasie. Pokazałeś mi, jak wygląda dobrze przeżyte życie” – dodał aktor, który wcielał się w Terry'ego Jeffordsa w „Brooklyn 9-9”.

Producenci wykonawczy hitowego serialu, w tym współtwórcy Dan Goor i Michael Schur, w oświadczeniu dla Deadline napisali, że są szczęśliwcami, że przyszło im pracować z Braugherem.

„Jak wszyscy, którzy mieli szansę poznać Adre, jesteśmy załamani wiadomością o jego śmierci. Był jednym z najbardziej utalentowanych aktorów dramatycznych w historii, a potem zdecydował się spróbować w komedii i od razu stał się jedną z najzabawniejszych osób, jakie kiedykolwiek się nią zajmowały” – czytamy w oświadczeniu. „Ale jeszcze większe niż jego talent, było szczęście i radość, jaką dawał otaczającym go osobom. A jego uśmiech... miał najwspanialszy, najjaśniejszy uśmiech. Nasze myśli kierujemy do jego pięknej, niesamowitej rodziny, którą kochał ponad wszystko. Jesteśmy wdzięczni za czas, który z nim spędziliśmy” – dodali.

Aktor Marc Evan Jackson, który w „Brooklyn 9-9” wcielał się w męża postaci granej przez Braughera, w rozmowie z Deadline wspomniał go jako „geniusza, artystę, legendę i siłę”. „Andre podnosił na duchu w każdej chwili, a znać go i pracować z nim, to zaszczyt. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i wszystkim, którzy, tak jak my, bardzo go kochali” – napisał.

Chelsea Peretti zagrała w serialu NBC asystentkę Braughera. W oświadczeniu napisała: „Jestem szczęśliwa, że mogłam odbyć z tobą taką podróż. Miejsce przy ringu. Byłeś tak zabawny i uosabiałeś spokojne wody płynące głęboko. Zawsze będę cenić nasze rozmowy, często ze mną, wiszącą w twoich drzwiach i blokującą przejście. Czy to nie dziwne, że opłakuję też to, ile kapitan Holt znaczył dla Giny. Naprawdę miałam nadzieję, że cię jeszcze zobaczę. Nienawidzę faktu, że go tego nie doszło”.

Oświadczenie w sprawie wydała też stacja NBC, która wyemitowała dwa ostatnie sezony hitowego serialu. „Andre Braugher był aktorem, o jakim inni w tej branży zawsze marzyli” – podkreślili, po czym zwrócili uwagę na to, jaki talent dramatyczny miał artysta. „Będzie nam go ogromnie brakować” – dodali.

FOX, stacja, w której debiutował serial „Brooklyn 9-9”, również napisała o Andre Braugerze w sieci. „Wszyscy w FOX są zdruzgotani. Z cała pewnością zostanie zapamiętany ze swoich kultowych ról komediowych i dramatycznych zarówno w filmie, jak i w telewizji, ale też zostanie przez wszystkich zapamiętany ze względu na swoje wielkie serce, życzliwość i trwały wpływ, jaki wywarł na swoich przyjaciół, rodzinę i fanów na całym świecie. Andre był sercem i duszą »Brooklyn 9-9< i na zawsze pozostanie naszym Kapitanem” – czytamy.

Gdzie grał Andre Braugher?

Andre Braugher pochodził z Chicago i był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Uczęszczał do St. Ignatius College Prep for High School, a później zdobył stypendium na Uniwersytecie Stanforda, gdzie studiował teatr. W 1988 roku ukończył także Juilliard School.

Debiutował filmowo w „Chwale” z 1989 roku jako Thomas Searles. Następnie, w 1993 roku otrzymał rolę Franka Pembletona w serialu „Wydział zabójstw Baltimore”, w którym grał przez 6 sezonów, ale wrócił też w odcinku finałowym w 1999 roku. W 1998 roku wcielenie to przyniosło mu pierwszą nagrodę Emmy. Za tytułową rolę, zagraną w Delacorte Theatre w Central Parku w Nowym Jorku, w sztuce Szekspira „Henryk V”, otrzymał nagrodę OBIE. Potem, od 2002 do 2004 roku wcielał się w serialu „Hack” w detektywa Marcellusa Washingtona, a następnie w Nicka Atwatera w miniserialu FX „Złodziej”, zdobywając nagrodę Emmy za wykreowaną postać. Pojawiał się też w produkcjach takich jak „Dr House”, „Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera”, „Salt” czy „Gracz”.

Szeroka publiczność znała Andre Braughera dzięki roli Raymonda Holta w policyjnym serialu komediowym „Brooklyn 9-9”, w którą wcielał się od 2013 do 2021 roku. Stworzona przez niego stoicka postać z głębokim poczuciem odpowiedzialności za cały świat była jedną z ulubionych wśród fanów produkcji, szczególnie w parze z detektywem Peraltą, którego grał Andry Samberg.

Prywatnie, w 1991 roku Braugher poślubił aktorkę Ami Brabson, z którą grał w serialu „Wydział zabójstw Baltimore”. Doczekali się wspólnie trzech synów.

