Smutne urodziny Rafała Grabiasa. Nawiązał do Gabriela Seweryna

Minęły już dwa tygodnie od poruszającej śmierci Gabriela Seweryna. Bohater „Królowych życia” miał nie otrzymać pomocy od ratowników medycznych, których wezwał. Medycy twierdzili bowiem, że celebryta i jego partner byli agresywni. Choć projektant dojechał do szpitalu taksówką, kilka godzin później już nie żył. Jego śmierć poruszyła nie tylko fanów formatu TTV, ale przede wszystkim najbliższych. Były ukochany „Versace z Głogowa” nawet we własne urodziny pokazał w sieci, że nadal czuje wielki smutek.

Rafał Grabias obchodzi smutne urodziny

Chociaż do końca swoich dni Gabriel Seweryn był w związku z Kamilem Biełą, to poprzedni partner projektanta jest uważany przez jego znajomych za jego prawdziwą miłość. Wiadomo, że gwiazdor „Królowych życia” od blisko trzech lat był z nowym chłopakiem, jednak w jego towarzystwie miał „zejść na złą drogę”, wpaść w długi i zacząć nadużywać narkotyków, co – według wielu – przyczyniło się do jego śmierci. Wcześniej „Versace z Głogowa” był w 18-letnim związku z Rafałem Grabiasem.

Wiadomo, że poznali się w 2002 roku, a widzowie hitu TTV od 2016 roku byli wielokrotnie świadkami zabawnych kłótni, niecodziennych przygód i szalonego życia mężczyzn. W jednym z odcinków panowie nawet się zaręczyli. Choć w 2020 roku wydawało się, że rozeszli się w zgodzie, projektant szybko zaczął opowiadać negatywne rzeczy na temat byłego partnera.

Mimo tego, że nie byli później w najlepszych relacjach, Rafał Grabias obecnie bardzo przeżywa śmierć swojego eks. Opublikował już w sieci wiele archiwalnych fotografii z czasów ich związku i uczestniczył w ostatnim pożegnaniu celebryty. – Mam wiele pięknych wspólnych wspomnień z Gabrielem. Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny – mówił. Cały czas nie może pogodzić się z jego odejściem. Po raz kolejny pokazał to w poniedziałek 11 grudnia, czyli w dzień, w który obchodził swoje urodziny. Opublikował wówczas na Instastory klatkę, w której ujawnił, że nie ma nastroju na świętowanie.

„Smutne mam urodziny” — napisał krótko, lecz wymownie.

Zdjęcie na trumnie Gabriela Seweryna

Przypomnijmy, że już przed pogrzebem Gabriela Seweryna wiadomo było, że na jego trumnie umieszczony zostanie wykonany przez Annę Kamzę w 2008 roku portret gwiazdora. Dużym zaskoczeniem jednak okazał się fakt, że była to czarno-biała fotografia pochodząca z sesji do „Królowych życia”, na której „Versace z Głogowa” towarzyszył jego były partner – Rafał Grabias. Ten widok musiał być dużym ciosem dla Kamila Bieła, z którym projektant tworzył związek do końca swoich dni. Skąd zatem taka decyzja?

– To zdjęcie jest pięknym podsumowaniem miłości Gabriela i Rafała. Pokazuje, kto był jego prawdziwą i największą miłością. To symbol, który wyraża więcej niż wszystkie słowa. Wszyscy przyjaciele wiedzieli, jak bardzo się kochali – wyjawiła Anna Hamza w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

