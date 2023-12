Joanna Okuniewska dokonała coming outu. „Chcę móc kiedyś chodzić za rękę z NIĄ. Tak, z kobietą”

30-letnia Joanna Okuniewska po porzuceniu pracy w agencji reklamowej w Warszawie i przeprowadzce ze swoim partnerem do Reykjaviku, zaczęła nagrywać podcast „Tu Okuniewska”, a potem serię „Ja i moje przyjaciółki idiotki”, stając się szybko jedną z najchętniej słuchanych kobiet w internecie. Od 2022 roku jej podcasty królują w czołówkach rankingów słuchalności na Spotify i Apple w Polsce. W 2020 roku Okuniewska wydała też książkę „Ja i moje przyjaciółki idiotki”, która stanowiła swego rodzaju kontynuację jej podcastu. W 2022 roku ogłosiła, że powstanie serial na podstawie tej serii.

Od 2015 roku Joanna Okuniewska związana była z Amadeuszem Pijańskim, psychologiem i terapeutą par. Para ma wspólnie córkę Helenę. W lipcu niespodziewanie 30-latka ujawniła w mediach społecznościowych, że ona i jej partner po 8 latach postanowili zakończyć swój związek.

Joanna Okuniewska: Chcę móc kiedyś chodzić za rękę z NIĄ. Tak, z kobietą

W poniedziałek 11 grudnia Okuniewska po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, dokonując w sieci coming outu.

„W tym roku dostałam wiele lekcji. Część z nich było jak lodowaty prysznic, część jak delikatne grożenie mi palcem. Każda z nich doprowadziła mnie do tego momentu. Że poczułam, że to czas na radykalną szczerość” – stwierdziła. Potem dodała, że ma już dość mówienia „na około, kręcenia, bania się, chodzenia na paluszkach i oczekiwania, aż coś wydarzy się samo” oraz kłamania. „Jestem to winna sobie, ale nie tylko. Ten rok był rokiem porządkowania swojego życia i startowania od nowa. Wierzę w nowe początki. Wierzę, że da się zaczynać od nowa. I wiem, że chcę być dalej dumna z tego kim jestem” – dodała dalej.

Okuniewska zapewniła, że nie chce być żadnym symbolem czy ikoną i nie chce też udzielać na ten temat wywiadów, tylko chce „żyć po prostu jak ona, bez żadnych tytułów”.

„30 lat zajęło mi zrozumienie czym jest prawdziwa miłość. I nie dam sobie tego odebrać. Chcę w przyszłości powiedzieć”tak„, chcę się śmiać i płakać, chcę móc kiedyś chodzić za rękę z NIĄ. Tak, z kobietą” – podkreśliła. „Chcę czuć radość z kochania kogoś i czuję dużą ulgę, że moi rodzice przyjęli moje wyznanie ze spokojem i miłością. Każdemu dziecku życzę takiego coming outu. Piszę ten post i zupełnie inaczej sobie wyobrażałam ten moment, ale jestem sobie winna, by za sobą stanąć, a nie czekać w napięciu na internetowych detektywów. A teraz, wyłączam się na trochę z Internetu, żeby pogapić się w jakiś wodospad. Już się nie boję” – zapewniła Okuniewska.

