Blanka Lipińska sprzedaje swój ukochany samochód. Ile trzeba zapłacić za „Krysię”?

38-latka stała się sławna w 2018 roku po tym, jak na rynku pojawiła się jej pierwsza książka z serii „365 dni”. Wtedy też pisarka postanowiła zacząć dzielić się swoim życiem na Instagramie. Powieść, mimo nienajlepszych recenzji, rozeszła się szturmem i doczekała się kontynuacji – „365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”. Powstały też filmy na jej podstawie, które podbijały zestawienia Netfliksa i wypromowały takie gwiazdy jak Michele Morrone, Anna-Maria Sieklucka czy Simone Susinna.

Profil Blanki Lipińskiej na Instagramie zyskiwał obserwujących i obecnie gwiazda może pochwalić się ponad 880 tys. fanów. Ci często oglądają jej codzienne życie, którym często Lipińska dzieli się w sieci. Autorka wielokrotnie wspominała w swoich relacjach o swoim ukochanym mercedesie „Krysi”. Teraz przekazała, że samochód został wystawiony na sprzedaż.

„No i stało się. Sprzedaję Krysię. Mojego niezawodnego mercedesa. Ten samochód to skarb, serio! Uwaga – nigdy nic się w nim nie zepsuło. Nigdy! No i środeczek idealny do zdjęć” – napisała, podając też link do strony, poprzez którą dokonuje jego sprzedaży. „Czemu sprzedaje? Bo ja mam bmw, a tacie trzeba już do jeżdżenia bardziej suva niż coupe. Ktoś, kto kupi to auto, będzie zachwycony” – zapewniła celebrytka.

Z udostępnionej przez Blankę Lipińską oferty dowiadujemy się, że „Krysia” to dokładnie Mercedes-Benz klasa E 250, wyprodukowany w 2016 roku. To diesel, który ma ponad 111 tys. km przebiegu na liczniku, napęd na tylne koła i kolor metalik. Cena samochodu to 128 tys. złotych.

