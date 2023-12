Włamanie do domu Keanu Reevesa. Uzbrojeni mężczyźni uciekli przed policją

Do domu Keanu Reevesa w Hollywood Hills włamało się kilku uzbrojonych mężczyzn. Choć intruzi uciekli przed przyjazdem funkcjonariuszy, całe zdarzenie nagrały kamery. Teraz policja prowadzi dochodzenie i stara się namierzyć osobę, która dokonała anonimowego zgłoszenia.

Keanu Reeves został okradziony

Do zdarzenia doszło w środę 6 grudnia. Około godziny 19:00 policja w Los Angeles dostała anonimowe zawiadomienie o próbie włamania do domu Keanu Reevesa, jednak kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce nikogo nie zastali. Jak podaje portal „TMZ”, policjanci wrócili do posiadłości kilka godzin później, bowiem około 1 w nocy włączył się alarm. Zauważyli wówczas na kamerach monitoringu kilku mężczyzn w maskach narciarskich. Intruzi rozbili szybę i tak dostali się do środka domu.

Z raportu wynika, że podejrzani zabrali z posiadłości wyłącznie jedną broń palną, a później zaczęli uciekać. Na szczęście Keanu Reevesa nie było w tym czasie w domu. Policja obecnie szuka włamywaczy i zastanawia się, kto dokonał pierwszego zgłoszenia. Śledczy podejrzewają bowiem, że telefon wykonał jeden z włamujących się mężczyzn. Wiadomo, że „The Post” zwrócił się do Departamentu Policji Los Angeles i przedstawicieli aktora z prośbą o komentarz, jednak nikt nie odpowiedział.

Włamania do domu Keanu Reevesa

To nie pierwsze takie zdarzenie w życiu Keanu Reevesa, choć wydaje się, że najbardziej groźne. W 2014 roku miały miejsce u niego dwa włamania. Najpierw do domu gwiazdowa weszła 40-letnia kobieta, która następnie zasnęła w bibliotece. Została znaleziona przez samego Reevesa, któremu powiedziała, że po prostu chciała się z nim spotkać. Później sama zadzwoniła pod numer 911. Co więcej, zaledwie dzień później inna kobieta weszła do posiadłości aktora przez otwarte drzwi, gdy nie było go w domu, a następnie rozebrała się i weszła naga do basenu. Policję wezwała wówczas ekipa sprzątająca.

Czytaj też:

Nie tylko John Wick. 20 kultowych ról Keanu ReevesaCzytaj też:

Ciekawostki o „John Wick 4”. Jeden zgon na minutę i 380 słów w całym filmie