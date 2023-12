Dramatyczne wieści o Brusie Willisie. „Nikt nie wie, ile czasu mu zostało”

Media obiegły smutne wiadomości. Okazuje się, że Bruce Willis z tygodnia na tydzień czuje się coraz gorzej, a afazja, z którą się zmaga, szybko postępuje. Rodzina hollywoodzkiego aktora wyciągnęła już z tego poważne wnioski. Ujawniono, jak wyglądają ich wspólne chwile.

Stan zdrowia Bruce'a Willisa

W marcu 2022 roku rodzina 68-letniego aktora poinformowała w mediach społecznościowych, że zmaga się on z afazją i w związku z tym kończy karierę aktorską. W lutym 2023 roku z kolei bliscy Bruce'a Willisa oświadczyli, że choroba postępuje i stwierdzono u niego nieuleczalną formę demencji — otępienie czołowo-skroniowe. Od tamtej pory w mediach co jakiś czas pojawiają się kolejne informacje na temat stanu zdrowia artysty, które interesują jego miliony fanów na całym świecie.

Wiadomo, że w ostatnim czasie gwiazdorem zajmuje się jego obecna żona Emma Heming, a także córki: Rumer Glenn, Scout LaRue, Tallulah Belle, Evelyn oraz Mabel. Odwiedza go też była partnerka, Demi Moore. Niestety, choroba coraz bardziej daje mu się we znaki, co potwierdza osoba z otoczenia aktora. – Bruce ma dobre i złe dni, ale w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jest o wiele więcej tych złych niż dobrych – informator przekazał „US Weekly”.

Podobno najbliżsi artysty z wytrwałością się nim zajmują, poświęcając każdą wolną chwilę na spędzanie z nim czasu. Coraz częściej jednak Willis nie poznaje innych. Narzeka też na problemy z mówieniem. Rodzina wyciągnęła z tego poważne wnioski i zmieniła swoją codzienność. – Wszyscy są tam przez cały czas. Doświadczenie tej choroby jeszcze bardziej zbliżyło do siebie całą rodzinę. Nikt nie wie, ile czasu zostało Bruce'owi, więc chłoną każdą chwilę, którą z nim mają – dodało źródło.

Emma Heming o swoim samopoczuciu

Wiadomo, że rodzinie aktora nie jest łatwo. Jakiś czas temu żona Bruce'a Willisa otwarcie poinformowała w sieci, że „nie jest z nią dobrze”. Podkreśliła, że codziennie próbuje dać z siebie wszystko, ale mimo to nie zawsze się jej to udaje. – To nie jest najlepsze życie, jakie mogłam sobie wymarzyć, ale każdego dnia podejmuję wysiłek, by żyć najlepiej, jak potrafię — powiedziała.

W dalszej części Emmy Heming zaapelowała do osób, które tak jak ona opiekują się chorymi bliskimi. Podkreśliła, że jeśli opiekunowie nie zadbają o siebie samych, to ich podopieczni szybko wyczują frustrację z ich strony. – Wiem, że wasze dni są stresujące i ciężkie. Chcę tylko, żebyście zatrzymali się na minutę i pozwolili sobie na odszukanie czegoś pięknego – dodała.

