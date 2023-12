Stan zdrowia Jana A.P. Kaczmarka się pogorszył. Córka zdobywcy Oscara apeluje o pomoc

70-letni Jan A.P. Kaczmarek choruje na MSA – zanik wieloukładowy, na który nie ma lekarstwa. U większości pacjentów początkowo dochodzi do wystąpienia spowolnienia ruchowego, podobnego do tego w przypadku choroby Parkinsona. Potem pojawiają się inne objawy, jak: sztywność mięśni, ataksja, drżenia, hipotonia, zaburzenia regulacji temperatury ciała, zaburzenia mowy, oczopląs, zaburzenia oddychania i inne. U chorych na MSA stosuje się wyłącznie leczenie objawowe.

Żona Jana A.P. Kaczmarka: Jego umysł wciąż jest w świetnej formie

O stanie zdrowia legendy informuje na bieżąco jego rodzina. W maju 2023 roku jego żona Aleksandra Twardowska-Kaczmarek przekazała, że kompozytor przebywa w szpitalu po przebytym zapaleniu płuc i w związku z powikłaniami, które pogłębiły dolegliwości. Zapewniła przy tym, że chociaż ciało jej męza odmawia posłuszeństwa, to jego umysł jest wciąż w świetnej formie.

Żona artysty nie ukrywała, że choroba jej męża nadszarpnęła mocno rodzinny budżet. Wyjaśniła, że koszty opieki nad nim wyoszą obecnie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

Teraz, kilka miesięcy po wywiadzie, którego udzieliła jej mama, głos w sprawie zabrała Anastazja Davis, córka Kaczmarka. – Stan zdrowia taty osiąga punkt, w którym będzie potrzebował bardziej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, innego opiekuna oraz większej liczby sprzętu wspomagającego i terapii, aby mógł pozostać w domu z żoną i dzieckiem, czego bardzo pragnie – przekazała w rozmowie z „Faktem”.

Zbiórka na leczenie Jana A.P. Kaczmarka

Zbiórka na leczenie kompozytora trwa od stycznia i do tej pory udało się zebrać 45 tys. dolarów. Jak jednak podała w opisie przedsięwzięcia sama Anastazja Davis, pieniądze właśnie się skończyły.

„Mój ojciec wciąż zaskakuje nas swoją siłą i przeciwstawia się wszelkim przeciwnościom losu. Dzieje się tak częściowo dzięki jego optymizmowi i wytrwałości, ale także dlatego, że ma doskonałą i oddaną opiekę dzięki ogromnemu wysiłkowi jego żony i waszej hojności. Kiedy rozpoczynałem tę zbiórkę w styczniu, nie byłam optymistką co do tego, jak długo jeszcze z nim pozostaniemy. Jednakże wasza pomoc zapewniła mojej rodzinie wiele wspaniałych chwil z tatą. Chociaż często ma trudności z mówieniem, nadal udaje mu się żartować i dziękować każdemu, kto mu pomaga. Wiem, że twoje wsparcie i miłość podsycają jego determinację, by dalej walczyć tak mocno, jak tylko może. Dziś jestem po prostu wdzięczna, że wciąż tu jest. Fundusze, które zebraliśmy, dobiegły końca, i jeśli jesteście poruszeni, będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkie dodatkowe wsparcie, niezależnie od tego, czy będzie to darowizna, czy udostępnienie zbiórki” – pisze w opisie zbiórki córka Kaczmarka. Link, pod którym możecie wesprzeć kompozytora, znajdziecie poniżej.

