„Rolnik szuka żony”. Waldemar i Dorota są razem? Wymowne wpisy 34-latki

Zachowanie 41-letniego Waldemara wzbudza w widzach „Rolnik szuka żony” bardzo dużo emocji. Rolnik poszukiwał w programie kogoś, z kim „mógłby dzielić swoje życie, radości i smutki, obowiązki i wolny czas”. Mówił, że nie lubi w kobietach nadmiernej impulsywności, arogancji i ważne będzie dla niego, jaki stosunek będzie miała do jego 7-letniego syna.

Na swoje gospodarstwo Waldemar zaprosił trzy kobiety: 39-letnią Annę, która samotnie wychowuje 13-letnią córkę, 34-letnią Dorotę, mamę 6-letniego synka oraz Ewę, która także jest mamą 6-latka. Ostatecznie w ostatnich wyemitowanych odcinkach 41-latek zdecydował się spróbować zbudować związek z Ewą, jednak, gdy żegnał Dorotę, nie krył emocji.

– Po randce z Ewą tam zagrało bardziej. I praktycznie po tej randce już miałem decyzję – przekazał.

– Dobrze, rozumiem, nie mam żalu i pretensji, życzę ci jak najlepiej – odpowiedziała 34-latka i zaczęła płakać. – Kibicuje wam bardzo mocno i mam nadzieję, że będę miała zaszczyt być gościem na waszym weselu. Mam nadzieje, że twoi rodzice tylko uszanują te decyzję twoją – powiedziała. Kobieta zostawiła też Waldemarowi i Ewie List, w którym życzyła im wszystkiego dobrego.

Moment pożegnania Doroty był bardzo wzruszający dla Waldemara i Ewy. – Chcemy jej szczęścia też, bo ona zasługuje na to. Wierzę, że to się uda – powiedział rolnik.

Ewa o relacji z Waldemarem: Niebawem wszystko się okaże

Teraz w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia dotyczące relacji Waldemara i Ewy. Wszystko sprowokowały najprawdodpobniej wpisy 34-latki. Kobieta w rozmowie z fanami w ramach serii „pytań i odpowiedzi” zdradziła, czy żałuje, że nie udało jej się stworzyć związku z Waldemarem.

„Jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W telewizji tego niestety nie widać. (...) To była ciężka decyzja do samego końca, podjął ją na ten moment, jak się czuł. A czy to była dobra decyzja? Dowiemy się niebawem. (...) Niebawem wszystko się okaże” – stwierdziła.

Potem opublikowała kolejny wpis, w którym nawiązała z kolei do hejtu, z jakim ma zmagać się Waldemar. „Jak rozleje ci się mleko w samotności, weźmiesz szmatkę, wytrzesz i po sprawie. Jak rozlejesz mleko przy ludziach, zrobią aferę na pół kraju. Dowiesz się od innych, że jesteś nieudacznikiem. Po trzech latach na ulicy obca osoba wskaże na ciebie palcem i powie: Oho to ta zła/y mężczyzna/kobieta marnuje mleko” – stwierdziła.

Pod postami uczestniczki „Rolnik szuka żony” pojawiły się komentarze internautów, którzy są przekonani, że Dorota jest teraz w związku z Waldemarem. „Czy ja dobrze myślę, że Dorota jednak jest z Waldemarem?”; „Czy Ty jesteś teraz z Waldemarem?” – dopytywali. Pojawiła się też wśród tych pytań odpowiedź twierdząca, jednak nie od samej zainteresowanej, ale od jednego z internautów.

Czy Dorota i Waldemar faktycznie się zeszli? O tym widzowie przekonają się najpewniej dopiero przy okazji finału „Rolnik szuka żony” już 10 grudnia.

