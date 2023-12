Rafał Grabias żegna Gabriela Seweryna. „Tak trudno powiedzieć”

Rafał Grabias pożegnał w środę 6 grudnia swojego byłego partnera Gabriela Seweryna, z którym spędził ponad 18 lat. Celebryta i projektant futer, znany z programu TTV „Królowe życia”, pochowany został na cmentarzu w Głogowie. Pożegnała go rodzina, przyjaciele i znajomi.

– Było i jest mi bardzo ciężko. Byliśmy razem przez 18 lat… – mówił przed ceremonią Rafał Grabias. – Pożegnam Gabriela na części oficjalnej. Mam wiele pięknych wspólnych wspomnień. Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny – podkreślił.

Wzruszające zdjęcie na pogrzebie Gabriela Seweryna

Celebryta nazywany „Versace z Głogowa” życzył sobie, by zostać pochowanym w swoim ulubionym futrze jego projektu. Na trumnie ustawione zostało w kościele zdjęcie Gabriela Seweryna, które już na cmentarzu znalazło się w honorowym miejscu.

Fotografia pochodziła z sesji wykonanej przez jego przyjaciółkę Annę Hamzę do programu „Królowe życia”, w której brał udział wraz z Rafałem Grabiasem, wówczas jego partnerem. Z tego samego dnia pochodzą inne, wspólne fotki byłej pary. Wcześniej dzielił się z nimi w sieci sam Grabias, pisząc, że zostały zrobione w 2008 roku.

Tuż po pogrzebie, Rafał Grabias również zamieścił na Instagramie zdjęcie Gabriela Seweryna, które oglądać mogli żałobnicy podczas jego pożegnania. „Żegnaj! Jedno słowo, a tak trudno powiedzieć” – przekazał w opisie, dodając emotikonę serca.

Pod postem pojawiła się cała masa wsparcia dla Grabiasa. „On już wcześniej przygotował cię na życie bez niego. By mniej bolało. Byś się przyzwyczaił. Nie wierzę, w to że przestał cię kochać. Bądź silny, Gabi jest już spokojny”; „Twoja postawa powinna być wzorem dla innych, ogromny szacunek”; „Miłość nigdy nie umiera jeżeli jest prawdziwa. Czapki z głów proszę Państwa za postawę Pana Rafała w tak trudnym czasie”; „Tak bardzo mi żal ciebie Rafale. Widać jak bardzo kochałes Gabriela. I wiem, że on kochał ciebie tylko się zgubił w pewnym momencie” – można przeczytać w sekcji komentarzy.

