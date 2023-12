Ujawniono szczegóły pogrzebu i ostatnią wolę Gabriela Seweryna

W mediach nie milkną doniesienia na temat ostatnich chwil Gabriela Seweryna, jego prywatnych spraw, jak i pogrzebu. Po tym, jak we wtorkowy wieczór 28 listopada podano informację, że bohater „Królowych życia” nie żyje, masa internautów za jego śmierć obwiniła ratowników medycznych, którzy nie udzielili mężczyźnie pomocy. Projektant futer bowiem kilka godzin wcześniej transmitował na Instagramie, że nie chcą go zabrać do szpitala. Medycy tłumaczyli później, że to przez domniemaną agresję celebryty oraz jego chłopaka, jednak świadkowie wydarzenia byli innego zdania.

Wiadomo, że sprawą zajmuje się prokuratura, a najbliżsi przygotowują się do ostatniego pożegnania „Versace z Głogowa”. Pogrzeb projektanta odbędzie się w środę 6 grudnia. O godzinie 12:00 rozpocznie się msza żałobna w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, głogowskiej dzielnicy. Po mszy nastąpi odprowadzenie Gabriela na miejsce wiecznego spoczynku. Poinformowała o tym pogrążona w żalu rodzina zmarłego. „Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić…” – dodano w nekrologu. Teraz ujawniono kolejne szczegóły wydarzenia.

Ostatnia wola Gabriela Seweryna

„Fakt” dowiedział się, że zgodnie z ostatnią wolą Garbiela Seweryna, ma on być pochowany w jednym z zaprojektowanych przez siebie futer, a trumna z jego ciałem będzie otwarta. Na niej ma zostać umieszczony portret gwiazdora „Królowych życia” wykonany w 2008 roku przez jego przyjaciółkę, która jest fotografką. Pierwsza część uroczystości pogrzebowych będzie miała charakter prywatny, wiadomo jednak, że na ceremonii nie zabraknie wspomnianej przyjaciółki celebryty, która zadba o profesjonalną oprawę fotograficzną.

– Cieszę się, że to ja będę wykonywać te zdjęcia, chociaż będzie to dla mnie emocjonalnie trudne. Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat – wyjawiła „Faktowi” Anna Hamza, przyjaciółka Gabriela Seweryna.

Na pogrzebie „Versace z Głogowa” zabraknie bliskiej mu osoby

Tabloid podał jeszcze jedną, bardzo smutną wiadomość. Informowaliśmy, że Gabriel Seweryn w ostatnim czasie nie miał dobrych relacji z mamą, z którą wcześniej był w stałym kontakcie. Teraz okazuje się, że 70-letnia kobieta nie może się pogodzić z tym, że nie zdążyła się pojednać, ani pożegnać ze swoim synem.

– Jego mama jest w bardzo złym stanie, bardzo to wszystko przeżywa. Choć ostatnio ich relacje nie były najlepsze, to jednak zawsze byli ze sobą bardzo zżyci. Razem szyli, razem pracowali, spędzali ze sobą dużo czasu. Dlatego nic dziwnego, że jego mama jest w takim stanie – przekazała „Faktowi” bliska przyjaciółka rodziny. Właśnie z tego powodu najprawdopodobniej mama celebryty nie będzie uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu bohatera „Królowych życia”.

