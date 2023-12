Macaulay Culkin odsłonił gwiazdę w Alei Sław. Wzruszyła go przemowa filmowej mamy

W piątek 1 grudnia Macaulay Culkin odsłonił gwiazdę w Hollywood Walk of Fame, czyli Hollywoodzkiej Alei Sław czy też Hollywoodzkiej Alei Gwiazd. To już 2765 osoba uhonorowana w tej popularnej atrakcji turystycznej, która co roku przyciąga miliony przyjezdnych. Gwiazdor filmu „Kevin sam w domu” pojawił się na uroczystości z najbliższymi. Po raz pierwszy pokazał publicznie swoich dwóch synów.

Macaulay Culkin w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd

Macaulay Culkin odznaczył się w popkulturze, dzięki roli młodego Kevina McCallistera w filmie „Kevin sam w domu” z lat 90. i jego kontynuacji. Przez kolejne lata występował w mniej znanych rolach, a w 2021 roku zagrał w 10. sezonie serialu „American Horror Story”. Teraz został doceniony przez branżę i w wieku 43 lat odsłonił swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame.

Na wydarzeniu w Los Angeles pojawił się ze swoją wieloletnią partnerką Brendą Song i ich dwójką synów. Co więcej, towarzyszyli mu także przyjaciele i byli koledzy oraz koleżanki z produkcji, w których grał. Do grona tych osób należała m.in. Catherine O'Hara, która ponad trzydzieści lat temu wcieliła się w Kate McCallister, czyli mamę filmowego Kevina. 69-letnia aktorka przed odsłonięciem gwiazdy wygłosiła wzruszającą przemowę.

– „Kevin sam w domu” był, jest i zawsze będzie uwielbianą globalną sensacją... Powodem, dla którego rodziny na całym świecie nie mogą pozwolić sobie na rok bez wspólnego oglądania „Kevina samego w domu” jest Macaulay Culkin. (...) Wiem, że naprawdę ciężko pracowałeś, wiem, że to robiłeś, ale Twoje aktorstwo wyglądało na najbardziej naturalną rzecz na świecie – stwierdziła artystka i dodała, że aktor wnosi do każdego swojego projektu „słodkie i pokręcone” poczucie humoru, które określiła „kluczem do przetrwania w każdym wieku”.

W pewnym momencie Macaulay Culkin wzruszył się słowami Catherine O'Hary. – Macaulay, gratulacje. Zasługujesz na swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. I dziękuję, że zaprosiłeś mnie, swoją fałszywą mamę – która nie raz, ale dwa razy zostawiła cię samego w domu – aby móc uczestniczyć w tej szczęśliwej chwili. Jestem z ciebie bardzo dumna – powiedziała aktorka, a odtwórca roli Kevina otarł łzy stojąc obok podium.

„Kevin sam w domu” odsłonił swoją gwiazdę w Alei Sław

Podczas swojej przemowy Macaulay Culkin podziękował swoim wieloletnim współpracownikom, przedstawicielom oraz profesjonalistom, którzy pomogli mu od wczesnych lat dzieciństwa prowadzić karierę. Poza tym w uroczy sposób zwrócił się do swojej partnerki.

– Jesteś najlepszą osobą, jaką kiedykolwiek znałem. Dałaś mi cel, rodzinę. Po urodzeniu naszych dwóch chłopców, stałaś się jedną z moich trzech ulubionych osób na świecie – powiedział do Brendy Song. Swoje wystąpienie natomiast zakończył w stylu „Kevina samego w domu”, bowiem zacytował kultowy cytat z filmu: „Merry Christmas, you filthy animals”, czyli „Wesołych Świąt, plugawe zwierzęta”.

