Kate i William w Royal Albert Hall. Zignorowali pytania reporterów

W czwartkowy wieczór księżna Walii po raz pierwszy od dwóch lat pojawiła się na dorocznej imprezie charytatywnej Royal Variety Performance w Royal Albert Hall w Londynie. Księżna Kate miała na sobie dopasowaną turkusową suknię marki Safiyaa z dekoltem zdobionym kryształkami i rozciętymi rękawami, które tworzyły efekt peleryny.

Magazyn People odnotował, że była to trzecia stylizacja, którą księżna Kate zaprezentowała w ostatnich dniach. Podczas wizyty państwowej Korei Południowej w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu miała na sobie czerwoną pelerynę od Catherine Walker i białą suknię z pelerynowymi rękawami od Jenny Packham.

Reporterzy osaczyli Kate i Williama

Podczas imprezy w Royal Albert Hall Kate uzupełniła stylizację zestawem perłowych kolczyków i bransoletek, błyszczącą kopertówką i turkusowymi szpilkami. Po raz pierwszy pokazała również nową fryzurę – do sprężystych fal (od dawna jej typowego uczesania) dodano grzywkę curtain bangs, rozchodzącą się na boki.

Księżna Walii zaprezentowała promienny uśmiech, gdy przybyła do Royal Albert Hall z księciem Williamem. Para zignorowała reporterów, którzy wykrzykiwali pytania na temat nowej książki Omida Scobiego „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival”. Tłumaczeniu tej publikacji towarzyszył skandal – w wersji holenderskiej pojawiły się nazwiska członków rodziny zaangażowanych w słynną rozmowę o kolorze skóry Archiego, syna księcia Harry’ego i Meghan Markle. W oryginalnej wersji angielskiej nie były one wspomniane. Wersja, w której padły nazwiska, została wycofana w Holandii natychmiast po premierze.

Royal Variety Performance to gala organizowana co roku w Wielkiej Brytanii. Gośćmi honorowymi są najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. Dochody są przekazywane na rzecz Funduszu Dobroczynnego Artystów.

