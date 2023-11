To koniec „Wiadomości” jakie znamy. Danuta Holecka ma zniknąć z ekranu

Danuta Holecka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Z publicznym nadawcą jest związana od przeszło 30 lat. Do głównego wydania „Wiadomości” powróciła w styczniu 2016 roku, zaraz po tym jak prezesem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski. Trzy lata później została szefową najważniejszego programu informacyjnego TVP.

Dziennikarka ma umowę etatową z telewizją publiczną. Ponadto, jako prowadząca „Wiadomości” zawarła z TVP kontrakt w ramach umowy B2B. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że nadawca wypłacał jej 46 tys. zł netto za prowadzenie 10-11 wydań programu w miesiącu. W umowie z początku roku, która obowiązuje do połowy 2025 roku, stawka została podniesiona do 50 tys. złotych.

Danuta Holecka odchodzi z TVP?

W czasie kampanii wyborczej ówczesna opozycja wielokrotnie zapowiadała, że zmiany w TVP są jednym z priorytetów na początek kadencji. Część osób nie zamierza czekać na nową władzę i już złożyła wypowiedzenia. To m.in. prezenter TVP Info i reporter „Wiadomości” Bartłomiej Graczak, reporter „Wiadomości” Karol Jałtuszewski oraz Damian Diaz, też z „Wiadomości”. Ten ostatni według nieoficjalnych informacji ma znaleźć pracę w Narodowym Banku Polskim.

Z ustaleń portalu Gazeta.pl wynika, że Danuta Holecka ma prowadzić „Wiadomości” tylko do 13 grudnia. To właśnie tego dnia ma zostać powołany nowy rząd Donalda Tuska. – Prezenterka jest jeszcze wpisana do grafiku prowadzących „Wiadomości” w styczniu, ale tylko po to, żeby wywoływać sensacji. Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch – powiedział dziennikarzom informator z TVP.

Jeszcze miesiąc temu Danuta Holecka w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce zapewniała, że spokojnie pracuje i nigdzie się nie wybiera. Jej współpracownicy zapewniali, że prezenterka nie odejdzie z własnej woli i stoi murem za swoimi podwładnymi. Taką samą narrację podjęło TVP twierdząc, że spółka nie planuje zakończenia współpracy z redaktor Danutą Holecką.

Czytaj też:

Kandydatka PiS na radną i uczestniczka sondy ulicznej „Wiadomości” została reporterką TVP

Czytaj też:

„Wiadomości” TVP nie odpuszczają. Tak ostrych oskarżeń dawno nie było