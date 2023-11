Anna Mucha pokazała córkę. „To człowiek, który zmienił moje życie”

Anna Mucha jest niezwykle wyrazistą postacią polskiego show-biznesu. Można przypuszczać, że aktorce nie brakuje pewności siebie, gdyż często w bardzo otwarty sposób wyraża swoje poglądy. Między innymi dzięki temu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony mediów, które opisują szczegóły dotyczące nie tylko jej dorobku artystycznego, ale także prywatnego życia. Artystka ceni sobie jednak prywatność – szczególnie jeśli chodzi o pokazywanie w mediach społecznościowych swoich dzieci. Tym razem zrobiła wyjątek.

Anna Mucha pokazała zdjęcie z córką

Choć Anna Mucha jest aktywna w mediach społecznościowych, większość publikowanych przez nią postów pochodzi z planów zdjęciowych lub jej podróży. Aktorka rzadko prezentuje chwile ze swoimi najbliższymi, chroniąc ich prywatność. Wiadomo jednak, że spełnia się w roli mamy dwójki pociech, których doczekała się z Marcelem Sorą. Chociaż od 2020 roku jest już w związku z Jakubem Wonsem, z byłym partnerem zgodnie dzieli się opieką nad dziećmi, które są prawdziwym oczkiem w jej głowie. Teraz udowodniła to po raz kolejny zamieszczając najnowsze zdjęcie.

We wtorek 28 listopada aktorka pokazała ujęcie z córką Stefanią, która obchodziła swoje 12-ste urodziny. Na fotografii widać szczęśliwą aktorkę oraz jej pociechę z ozdobną maską. Anna Mucha opatrzyła zdjęcie uroczym podpisem. „Mniej więcej o tej porze, dwanaście lat temu przyszedł na świat człowiek, który zmienił moje życie... Moja miłość, moja duma, moje wszystko! Moje dziecko! Chwalę się, bo i tak za mało się nimi chwalę! Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu” – wyznała.

Internauci komentują zdjęcie Muchy z córką

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów. Internauci momentalnie zasypali Annę Muchę gratulacjami i życzeniami dla jej córki. Czytamy: „Dużo pomyślności dla pięknej solenizantki”, „Wszystkiego najlepszego Stefanio”, „Usteczka mamusi.100 lat”, „Zdrowia i szczęścia dla córeczki” czy „Niech miłość i wzruszenia otaczają Was i uśmiechają się do Was dzień po dniu”. Na ciepłe słowa zdobyła się także Aleksandra Kisio. „Aniu, wszystkiego najlepszego dla młodej, pięknej kobiety” – napisała.

Czytaj też:

Anna Mucha straciła swoje pikantne zdjęcia. Ktoś ukradł jej telefon!Czytaj też:

Anna Mucha ma zakaz wjazdu do USA. Zdradziła, o co chodzi