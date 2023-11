Gotham Awards. Przemówienie Roberta De Niro ocenzurowane, aktor wybuchł na scenie. „Jak śmiecie?”

W poniedziałek 27 listopada w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wręczenia Gotham Independent Film Awards. Na imprezie pojawiły się gwiazdy najbardziej głośnych filmów tego roku, w tym gwiazda „Barbie” Margot Robbie, Bradley Cooper i Carey Mulligan, których zobaczymy w „Maestro” czy Lily Gladstone oraz Leonardo DiCaprio, znani z „Czasu krwawego księżyca”.

Gotham Awards. Przemówienie Roberta De Niro ocenzurowane?

Na imprezie nie zabrakło także Roberta De Niro, dla którego ostatni ze wspomnianych filmów był już dziewiątą współpracą z Martinem Scorsese. 80-letni aktor odbierał na scenie nagrodę „Historical Icon and Creator Tribute Award” dla „Czasu Krwawego Księżyca”. Gdy jednak pojawił się na scenie szybko zorientował się, że znaczna część przygotowanego przez niego wcześniej przemówienia, nie pojawiła sie na teleprompterze. Postanowiłl przeczytać oryginalny tekst prosto ze swojego telefonu.

– Chcę tylko powiedzieć jedno, początek mojego przemówienia został zredagowany i wycięty, a ja nie miałem o tym pojęcia. Chcę to przeczytać – zaznaczył i kontynuował swoje wystąpienie.

Legendarny aktor mówił o tym, że „historia nie jest już historią”, a „prawda nie jest prawdą”. – Nowe fakty są zastępowane alternatywnymi faktami i napędzane teoriami spiskowymi i brzydotą. Na Florydzie młodzi ludzie uczą się o tym, że niewolników uczono różnych umiejętności, co pozytywnie i z korzyścią osobistą wpłynęło na ich życie – poinformował.

Dalej 80-latek nawiązał do cytaty Johna Wayne'a o „odebraniu tego wspaniałego kraju” rdzennym Amerykanom i oskarżył byłego prezydenta Donalda Trumpa o okłamywanie obywateli ponad 30 tys. razy w ciągu czterech lat urzędowania.

De Niro nie szczędził też słów pod adresem samej gali Gotham. – Zamierzam więc przekazać to wszysto Apple (film „Czas Krwawego Księżyca” oglądać można na platformie Apple TV+ – red.) i tak dalej. Gotham, bla, bla, bla, ale tak naprawdę nie mam w ogóle ochoty dziękować za to, co zrobiliście. Właściwie to, jak śmiecie? – stwierdził.

Gotham Film & Media Institute nie odniósł się jeszcze do oskarżeń Roberta De Niro.

Nagrody Gotham 2023. Zwycięzcy

Za najlepszy film roku podczas 33. gali wręczenia Gotham Independent Film Awards uznany został tytuł „Poprzednie życie” w reżyserii Celine Song. Lily Gladstone otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki za tytuł „The Unknown Country”, a Charles Menton został wyróżniony za najlepszą rolę męską w „May December”.

