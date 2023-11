Ewa z „M jak miłość” i bohaterka skandalów. Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska pochodzi z Elbląga i większość z nas zna ją jako aktorkę. W 2001 roku ukonczyła Szkołę Teatralną w Krakowie i rozpoczęła pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Grała tam w „Biesach”, „Królu Learze”, „Lalce”, „Wszyscy kochamy Barbie” czy „Utworze o Matce i Ojczyźnie”.

Ogólnopolską popularność Chorosińska zyskała jednak dzieki występom na małym ekranie w licznych polskich serialach. Od 2002 do 2009 roku wcielała się w Ewę, kochankę Krzysztofa Zduńskiego (Cezary Morawski) w serialu TVP „M jak miłość”. Grała także w „Zostać miss”, „Klinice pod Wyrwigroszem”, „Gorącym temacie”, „Pierwszej miłości” oraz „Ratownikach”.

Chorosińska grała także wdowę w kontrowersyjnym filmie „Smoleńsk” w 2016 roku. I chociaż produkcja została skrytykowana zarówno przez krytyków jak i widzów, aktorka w wywiadach zapewniała, że jest zachwycona koncowym efektem.

– Ten film bardzo mi się podobał. Dla mnie kino to są emocje. Od pierwszych minut do samego końca ten obraz wzbudzał we mnie emocje – mówiła, komentując film Antoniego Krauzego.

Kariera Dominiki Chorosińskiej w TVP i polityce

Po roli w filmie „Smoleńsk” Chorosińska niespodziewanie zaczęła pojawiać się na antenie Telewizji Polskiej. Prowadziła format „Moda na rodzinę” w TVP ABC czy „W tyle wizji” i „W tyle wizji extra” na antenie TVP Info.

Idąc za ciosem, w 2018 roku Chorosińska postanowiła wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i uzyskała mandat radnej. Potem próbowała swoich sił także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak bezskutecznie. W 2019 roku uzyskała za to mandat posłanki na Sejm IX kadencji w okręgu podwarszawskim, a sukces ten utrzymała także w 2023 roku.

Dominika Chorosińska zdradziła męża. Ma dziecko z innym mężczyzną

Dominika Chorosińska od 2002 roku jest żoną Michała Chorosińskiego, również aktora. Wspólnie mają sześcioro dzieci: Anastazję (ur. 2003), Matyldę (ur. 2005), Józefa (ur. 2007), Piotra (ur. 2012), Jana (ur. 2014) oraz Alana (ur. 2020).

W wielu wywiadach aktorka podkreśla swoją wiarę w religię rzymskokatolicką. Wraz z mężem chodzą z dziećmi do kościoła, posłali swoje pociechy także do katolickich szkół. Mimo promowania tych wartości, po urodzeniu córek Anastazji i Matyldy, Chorosińska zdradziła swojego męża z 10 lat starszym reżyserem. Owocem tej relacji jest trzecie dziecko aktorki – syn Józef, urodzony w 2007 roku.

Przed laty w rozmowie z „Życiem na gorąco” Chorosińska przyznała, że była przekonana, że temat taki jak zdrada jej nie dotyczy. – Chodzę do kościoła, jestem lepsza od innych. Miałam taką plastikową aureolkę. Wypaliła się. Dziś uważam, że mam prawo promować te wartości. Poznałam czystość, poznałam niewierność. Więc z doświadczenia wiem, co jest dobre – stwierdziła w rozmowie z „Życiem na gorąco”.

W tym samym wywiadzie 44-latka podkreśliła, że przekonana jest, iż jej małżeństwo uratowała siostra Faustyna, na której „Dzienniczek” natknęła się pewnego dnia na targach książki. – Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości – wyjaśniła.

Michał Chorosiński zdradził żonę. „To była moja jednorazowa przygoda”

Jakiś czas później w polskich mediach pojawiły się informacje, że Michał Chorosiński również dopuścił się zdrady. Aktorka wybaczyła mężowi niewierność.

– Myślę, że coś takiego się już nie powtórzy, no... bo człowiek uczy się na doświadczeniach. Najważniejsze jest dla nas dobro dzieci. Dominika jest mądrą i dojrzałą kobietą, rozmawialiśmy na ten temat. Wychowujemy wspólnie dzieci, a to była tylko moja jednorazowa przygoda – stwierdził aktor w rozmowie z „Faktem”, komentując doniesienia.

