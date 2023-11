Grała Meggie w serialu „Ptaki ciernistych krzewów”. Dziś jest nie do poznania

„Ptaki ciernistych krzewów” był w Polsce bardzo popularny i nawet jeżeli nigdy go nie oglądaliście, z pewnością spotkaliście się z tą pozycją. Może to być też zasługą książki Colleen McCullough o tym samym tytule, na podstawie której nakręcono produkcję. Pięcioodcinkowy format po raz pierwszy wyemitowany został w 1983 roku. Widzowie w Polsce oglądać mogli go na TVP1, Polsacie, TVN i TVN7. Wielokrotnie gościł na antenie telewizji w naszym kraju – Telewizja Polska pokazywała go jeszcze w 2015 roku.

Serial był absolutnym zwycięzcą gali Złotych Globów w 1984 roku – zgarnął cztery statuetki – za najlepszy ministerial, dla najlepszego aktora (Richard Chamberlain), najlepszej aktorki drugoplanowej (Barbara Stanwyck) i najlepszego aktora drugoplanowego (Richard Kiley). „Ptaki ciernistych krzewów zdobyły także w tym samym roku aż sześć nagród Emmy.

„Ptaki ciernistych krzewów”. Jak dziś wygląda mała Meggie Cleary?

W serialu w głównych rolach zagrali Richard Chamberlain i Rachel Ward, wcielając się odpowiednio w Ralpha de Bricassarta i Meggie Cleary. W młodą Meggie wcielała się z kolei Sydney Penny. Serial obejmował 60-letnią historię rodziny z Australii. Meggie była jedyną dziewczynką w wielodzietnej rodzinie i wychowywała się na farmie, a jej opiekunem i powiernikiem był ksiądz Ralph, z którym łączyła ją głęboka przyjaźń. Z biegiem lat jednak relacja ich zaczęła nabierać innego wymiaru i przyniosła tragiczne konsekwencje.

Wielu fanów serialu wciąż pamięta młodą Meggie Cleary i zastanawia się, czym zajmuje się dziś aktorka, która się w nią wcielała. Obecnie Sydney Penny ma 52 lata i od 1995 roku jest żoną producenta Roberta L. Powersa, z którym ma syna Chasena Augusta (ur. 2007). Po roli w „Ptakach ciernistych krzewów” oglądać mogliśmy ją w takich hitach jak Wszystkie moje dzieci”, „Moda na sukces” czy „Beverly Hills 90210”. Niedawno Penny otworzyła własną firmę produkcyjną i w sieci dzieli się swoimi sukcesami na tej arenie. Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz wygląda aktorka.

Galeria:

Grała Meggie w „Ptakach ciernistych krzewów”. Tak wygląda dziśCzytaj też:

Znamy ją z „Króliczków Playboya”. Jak wygląda dziś Kendra Wilkinson?Czytaj też:

„Jeden z dziesięciu”. To on jest prawdziwym rekordzistą? Widzowie przypominają Dominika Rauera